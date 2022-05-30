Top Gun: Maverick / «Топ Ган: Мэверик» установил рекорд по сборам за уик-энд, став самым успешным фильмом с Томом Крузом

Продолжение культового фильма 80-х наконец вышло в кинотеатры после многочисленных переносов и сразу установило рекорд по сборам за выходные в США.

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Фильм, который должен был выйти еще в 2020-м, но был отложен из-за пандемии, за три дня только в США и Канаде собрал $124 млн. Премьеру назначили на День поминовения, который посвящен памяти погибших в разных войнах американским военнослужащим. В США этот день считается началом лета и традиционно сопровождается семейными мероприятиями и пикниками.

Компания Paramount дополнительно сделала самый масштабный театральный запуск в истории в 4732 кинотеатрах, побив предыдущий рекорд римейка «Короля Льва» с 4725 залами в 2019 году.

Также фильм стал рекордным по сборам за уик-энд для Тома Круза. Ни один фильм с актером не набирал за выходные более $100 млн. Также «Топ Ган: Мэверик» может превзойти все рекорды выходных Дня поминовения. Сейчас пока рекорд удерживают «Пираты Карибского моря: На краю света» с самыми большими трехдневными ($114,7 млн) и четырехдневными премьерами ($139,8 млн).

Другим близким результатом для «Топ Ган: Мэверик» может быть «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» с трехдневным доходом в $100,1 млн и четырехдневным $126,9 млн. «Хрустальный череп», как и «Мэверик» также стал долгожданным продолжением легендарного поп-культурного проекта 80-х годов.

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Несмотря на рекордные сборы, это меньше оценки BoxofficePro.com в $130 млн.

Студия установила ожидания на консервативном уровне в размере $92 млн за четыре дня.