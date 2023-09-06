Topics API вместо cookie: Google Chrome теперь показывает таргетированную рекламу на основе истории веб-просмотров

Google постепенно внедряет «Повышенную конфиденциальность рекламы» в Chrome. Это технология позволяет сайтам таргетировать рекламу для пользователей с учетом его онлайн-активности и интересов на основе истории просмотров браузера.

Всплывающее окно с объявлением об этой функции появлялось у некоторых пользователей после июльского выпуска Chrome 115. В этой версии добавлена поддержка Google Topics API, который является частью проекта Privacy Sandbox.

В следующем году Google намерена отказаться от поддержки сторонних файлов cookie, которые хранят данные браузера. Рекламные компании используют файлы cookie для отслеживания и аналитики — часто в ущерб конфиденциальности пользователей. Google разработала альтернативу в виде Topics API, которая позволят продолжать таргетинг рекламы без отслеживания на основе файлов cookie и, как утверждается, без каких-либо последствий для конфиденциальности.

По сути, Topics работает следующим образом. Вместо использования файлов cookie для отслеживания людей в сети и выяснения их интересов по посещаемым ими сайтам и используемым приложениям, сайты могут напрямую спрашивать Chrome через Topics JavaScript API, что именно интересует пользователя. Затем на основании этих данных сайты смогут показывать рекламу. Chrome выбирает эти интересующие пользователя темы, изучая историю его браузера.

При первом обращении к Topics API пользователь видит информационный экран, который описывает изменения в конфиденциальности демонстрации рекламы. При желании пользователь может изменить параметры в функции в настройках (Конфиденциальность и безопасность ─ Конфиденциальность в рекламе).

Google утверждает, что Topics API не позволяет компаниям идентифицировать тех, чьи интересы отражаются в его рекламном API. Вместе с тем Apple и Mozilla заявили, что не будут использовать Topics API из соображений конфиденциальности.

Источник: theregister