Toyota анонсировала лимитированный Yaris GR Sport GT7 Edition — с PlayStation 5 и новой Gran Turismo в подарок

В рамках соглашения между Toyota и испанского подразделения Sony Interactive Entertainment будет выпущена ограниченная серия нового Yaris GR Sport Electric Hybrid, посвященная видеоигре Gran Turismo 7. Эта серия из 100 экземпляров получит название Toyota Yaris GR Sport GT7 Edition.

Соглашение между обеими компаниями будет отражено на виртуальных трассах GT7, а также на реальных соревнованиях, поскольку PlayStation стала партнером Toyota Gazoo Racing Iberian Cup – нового кубка, который запустили испанское и португальское подразделение Toyota и Motor&Sport Institute (Msi). На трассе команды и гонщики представят версию Toyota GR Yaris RZ, подготовленную специально для соревнований.

Основное отличие новинки по сравнению со стандартными версиями заключаются в логотипе GT, идентификационной табличке с номером в салоне, брелоке для ключей и персонализированном смарт-ключе.

В остальном это базовый Yaris GR Sport с новыми 18-дюймовыми колесами, решеткой со значком GR и задним диффузором. Со своей стороны, интерьер получает спортивные сиденья GR с тканевой обивкой, контрастной красной строчкой и логотипом GR. Наконец, трехспицевый руль из перфорированной кожи с красной строчкой довершает эстетику новинки.

В механической части изменений нет, поэтому Yaris GR Sport GT7 Edition оснащается гибридным электромотором 1.5 Dynamic Force мощностью 116 л.с., сочетающий трехцилиндровый бензиновый мотор 1.5 мощностью 91 л.с. и электрический агрегат. Улучшения в подвеске также сохранены, с оптимизированными амортизаторами, а также пружинами в задней части, предотвращающими подъем кузова.

Помимо всего вышеперечисленного, 100 счастливчиков, которые купят эту модель, получат консоль PlayStation 5, физическую копию игры Gran Turismo 7, дополнительный контроллер и трехмесячную подписку на PlayStation Plus.

Цену на Toyota Yaris GR Sport GT7 Edition озвучат 4 марта на презентации видеоигры, в которой примут участие Toyota и Sony.