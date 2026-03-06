Треды за деньги: X запускает Exclusive Threads для заработка авторов

Соцсеть X (ранее Twitter) анонсировала новую функцию монетизации для авторов контента. Она получила название Exclusive Threads и позволяет авторам делать часть веток публикаций платной для читателей. Инструмент входит в более широкий пакет возможностей Creator Subscriptions 2.0, направленный на увеличение доходов авторов и привлечение новых подписчиков.





Как работает Exclusive Threads

Новая функция Exclusive Threads позволяет авторам публиковать начало треда в открытом доступе, а продолжение — скрывать за платной подпиской. Таким образом пользователи видят «приманку» в виде первого поста, но чтобы прочитать полный материал, им придется оформить подписку на автора.

В компании объяснили принцип работы так:

«Creator Subscriptions 2.0 уже здесь: мощные новые инструменты, чтобы увеличивать количество подписчиков и зарабатывать больше. Представляем Exclusive Threads — можно заблокировать любой пост в треде только для подписчиков. Заинтригуйте в первом посте, а остальные монетизируйте. Кнопки подписки теперь встроены непосредственно в разговор».

Фактически система позволяет создавать частично открытые дискуссии: первое сообщение остается публичным, тогда как дальнейшие посты могут видеть только платные подписчики.





Чтобы упростить конверсию читателей в платных подписчиков, X интегрировала кнопки подписки непосредственно в треды. Когда пользователь пытается открыть закрытую часть цепочки сообщений, платформа предлагает оформить подписку.

Компания показала демонстрационный GIF, который опубликовали в аккаунте X Creators. На нем видно, что кнопка подписки появляется прямо в цепочке сообщений — рядом с закрытыми постами.

Creator Subscriptions 2.0 is here: powerful new tools to grow your subscribers and earn more. Introducing Exclusive Threads — lock any post in a thread for subscribers only. Tease in the parent, monetize the rest. Subscribe buttons are now embedded directly in the conversation. pic.twitter.com/j8Bg3bMDiW — Creators (@XCreators) March 5, 2026

Монетизация в X для авторов

Запуск Exclusive Threads — часть более масштабной стратегии платформы по развитию экономики авторов. В последнее время X активно добавляет новые инструменты монетизации. Среди них — специальная пометка Paid partnership для спонсируемых публикаций.

Такие инструменты должны сделать платформу более привлекательной для блогеров, журналистов и других создателей контента, которые могут получать прямой доход от аудитории.

