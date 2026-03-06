banner
Новости Софт 06.03.2026 comment views icon

Треды за деньги: X запускает Exclusive Threads для заработка авторов

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Треди за гроші: X запускає Exclusive Threads для заробітку авторів

Соцсеть X (ранее Twitter) анонсировала новую функцию монетизации для авторов контента. Она получила название Exclusive Threads и позволяет авторам делать часть веток публикаций платной для читателей. Инструмент входит в более широкий пакет возможностей Creator Subscriptions 2.0, направленный на увеличение доходов авторов и привлечение новых подписчиков.


Как работает Exclusive Threads

Новая функция Exclusive Threads позволяет авторам публиковать начало треда в открытом доступе, а продолжение — скрывать за платной подпиской. Таким образом пользователи видят «приманку» в виде первого поста, но чтобы прочитать полный материал, им придется оформить подписку на автора.

В компании объяснили принцип работы так:

«Creator Subscriptions 2.0 уже здесь: мощные новые инструменты, чтобы увеличивать количество подписчиков и зарабатывать больше. Представляем Exclusive Threads — можно заблокировать любой пост в треде только для подписчиков. Заинтригуйте в первом посте, а остальные монетизируйте. Кнопки подписки теперь встроены непосредственно в разговор».

Фактически система позволяет создавать частично открытые дискуссии: первое сообщение остается публичным, тогда как дальнейшие посты могут видеть только платные подписчики.


Чтобы упростить конверсию читателей в платных подписчиков, X интегрировала кнопки подписки непосредственно в треды. Когда пользователь пытается открыть закрытую часть цепочки сообщений, платформа предлагает оформить подписку.

Компания показала демонстрационный GIF, который опубликовали в аккаунте X Creators. На нем видно, что кнопка подписки появляется прямо в цепочке сообщений — рядом с закрытыми постами.

Спецпроекты
Як Bitget відзначає Міжнародний жіночий день і закликає жінок формувати майбутнє Web3
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти

Монетизация в X для авторов

Запуск Exclusive Threads — часть более масштабной стратегии платформы по развитию экономики авторов. В последнее время X активно добавляет новые инструменты монетизации. Среди них — специальная пометка Paid partnership для спонсируемых публикаций.

Такие инструменты должны сделать платформу более привлекательной для блогеров, журналистов и других создателей контента, которые могут получать прямой доход от аудитории.

Без X Илона Маска: европейские институции запускают соцсеть W («Ви»)

Источник: engadget

Популярные новости

arrow left
arrow right
Альтернатива Zoom и Google Meet: WhatsApp начал принимать видеозвонки в веб-версии
Разработчик создал "кладбище стартапов": 925 мертвых идей, которые потеряли $32,5 млрд
Google закрыла "хак" для просмотра YouTube без рекламы в фоновом режиме
В YouTube Music "сломалась" подписка Premium: люди платят деньги, а реклама не исчезает
"Игра престолов" и "Миссия невыполнима" под одной крышей: Paramount+ и HBO Max хотят объединить в единый сервис с 200 млн подписчиков
Google закрывает приложение "Погода" на Android: прогноз теперь открывается через Поиск с ИИ
Разработчики создали Reddit для ИИ: соцсеть Moltbook, где "живут" и общаются 1,4 млн ботов
Большой брат: TikTok после "выкупа" США начал собирать больше данных с пользователей, включая точное местонахождение
Google Play Store будет обозначать приложения, которые слишком быстро "сажают" батарею
Без X Илона Маска: европейские институции запускают соцсеть W ("Ви")
В Украине запускают сервис "єЧек": бумажные чеки перейдут "в цифру" и ваше банковское приложение
Telegram остается главным источником новостей в Украине: около 90% среди молодежи, популярнее ТВ
Google отказалась от 30% комиссии Play Store и открыла Android для сторонних магазинов приложений
Правительство анонсировало поиск работы через "Дію"
Google Meet получил "живой" перевод в приложениях на Android и iOS
Без эксклюзива: Instagram позволит удалять себя из списка "Близких друзей"
Cyberpunk 2077 появится в Xbox Game Pass, — намекает Microsoft
Facebook включил в Украине монетизацию для страниц с 5000+ подписчиков
YouTube закрыл комментарии и описания видео для людей с блокировщиками рекламы
"Instagram — не наркотик, 16 часов — не зависимость": CEO платформы сделал заявление
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить