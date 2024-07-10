Новости Кино 10.07.2024 в 18:39 comment views icon

Трейлер сериала «Декамерон» — секс, вино и бубонная чума на Netflix с 25 июля

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Трейлер сериала «Декамерон» — секс, вино и бубонная чума на Netflix с 25 июля

Раздел Кино выходит при поддержке?

Netflix готовится к развлечениям в провинциальной Италии с новым сериалом «Декамерон».

Действие «Декамерона» разворачивается в 1348 году, когда Черная смерть поражает Флоренцию. Группа дворян с прислугой переезжает в большое поместье, чтобы переждать чуму, и устраивает роскошную вечеринку, которая впоследствии превратится в борьбу за жизнь с участием ярких, хитрых и несколько эпатажных персонажей.

Создатели сериала — Кэтлин Джордан, которая работала над «Юными охотниками за головами», и Дженджи Кохан, шоураннер проекта «Оранжевый — хит сезона».

В главных ролях предстают Тони Гейл, Зося Мемет и Сирша-Моника Джексон. Среди второстепенного актерского состава можно увидеть Таню Рейнольдс, известную по сериалу «Сексуальное просвещение».

«Декамерон» выйдет на Netflix 25 июля.

Раздел Кино выходит при поддержке?

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