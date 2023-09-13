Новости Кино 13.09.2023 в 09:12

«Сексуальное просвещение‎», 4-й сезон – Отис и Мэйв воссоединяются для отношений на расстоянии, но возникают проблемы с «интимными фото» (трейлер)

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В 4-м и финальном сезоне «Сексуального просвещения» Отис становится более смелым и красноречивым в качестве секс-терапевта для однокурсников, хотя все еще испытывает проблемы в собственных отношениях.

Шоураннеры сериала «Сексуальное просвещение» подготовили сюрприз зрителям к последнему сезону, воссоединив в отношениях главных героев: правда, на расстоянии и, конечно, здесь не обойдется без проблем (по крайней мере, интересно как застенчивый Отис (Эйса Баттерфилд) справится с просьбой отправить интимные фото). Есть намеки и на любовный треугольник – за Мэйв (Эмма Маки) появляется Руби (Мими Кин), и неизвестно, с кем останется парень в конце.

Тем временем Эрик (Нкути Гатва) исследует новые идеи в своем стиле и возможно тоже получит новые отношения, а мать Отиса Джин Милберн пытается справиться со своим новым ребенком и работой на радио. Еще несколько персонажей также продолжат собственные сюжетные линии – к ролям в частности вернутся Эйми Лоу Вуд, Коннор Свинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Джордж Робинсон, Чинье Эзеуду, Дуа Салех, Алистер Петри, Саманта Спиро, Джим Ховик, Рахи Такрар и Дэниэл Инр.

4-й и последний сезон комедийно-драматического сериала «Сексуальное просвещение» выйдет на Netflix 21 сентября.

Трейлер (оригинал)

Трейлер (на украинском языке)

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