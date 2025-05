Трилогия S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition получила патч 1.0.1. — технические исправления

GSC Game World выпустила первое исправление для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Патч 1.0.1. исправляет технические неполадки и обещает «усовершенствования».

Кроме жалоб игроков c северных болот на отсутствие русского и некоторые визуальные изменения игры (в частности, коричневую субстанцию на голове ленина), трилогия ремастеров классических игр S.T.A.L.K.E.R. получила нарекания относительно технического состояния. GSC выпустила оперативные исправления вылетов и некоторых других недостатков игр.

«Мы учли ваши отзывы и активно работаем над улучшением расширенного издания. Спасибо, что поделились своими мыслями о расширенном издании STALKER: Legends of the Zone Trilogy, это помогает нам в нашей цели улучшить игровой опыт».

Список исправлений небольшой, но самих их, очевидно, много:

Игры не будут вылетать при запуске на неподдерживаемом «железе» и будут выдавать четкое сообщение (пока только на английском языке) о том, что видеокарта не соответствует минимальным системным требованиям

Исправлено несколько самых частых крашей на ПК, Xbox и PlayStation

Исправлена проблема сохранения игры на определенных локализациях

Исправлены проблемы с сохранением конфигурации

Исправлены проблемы с отсутствующей геометрией на нескольких уровнях

Отдельным пунктом разработчики обещают продолжение работы над переизданием. Вероятно, новые патчи появятся уже в скором времени. На данный момент S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition доступный в Steam за 830₴, а владельцы оригиналов получили ремастеры бесплатно. Для тех, кто купил игры, но не имеет игрового ПК трилогия доступна в облачном сервисе NVIDIA GeForce NOW.

Источники: Steam, X