Новости Игры 25.05.2025 в 18:29 comment views icon

Трилогия S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition получила патч 1.0.1. — технические исправления

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Андрій Русанов

Автор сайта

Трилогия S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition получила патч 1.0.1. — технические исправления

GSC Game World выпустила первое исправление для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Патч 1.0.1. исправляет технические неполадки и обещает «усовершенствования».

Кроме жалоб игроков c северных болот на отсутствие русского и некоторые визуальные изменения игры (в частности, коричневую субстанцию на голове ленина), трилогия ремастеров классических игр S.T.A.L.K.E.R. получила нарекания относительно технического состояния. GSC выпустила оперативные исправления вылетов и некоторых других недостатков игр.

«Мы учли ваши отзывы и активно работаем над улучшением расширенного издания. Спасибо, что поделились своими мыслями о расширенном издании STALKER: Legends of the Zone Trilogy, это помогает нам в нашей цели улучшить игровой опыт».

Список исправлений небольшой, но самих их, очевидно, много:

  • Игры не будут вылетать при запуске на неподдерживаемом «железе» и будут выдавать четкое сообщение (пока только на английском языке) о том, что видеокарта не соответствует минимальным системным требованиям
  • Исправлено несколько самых частых крашей на ПК, Xbox и PlayStation
  • Исправлена проблема сохранения игры на определенных локализациях
  • Исправлены проблемы с сохранением конфигурации
  • Исправлены проблемы с отсутствующей геометрией на нескольких уровнях

Отдельным пунктом разработчики обещают продолжение работы над переизданием. Вероятно, новые патчи появятся уже в скором времени. На данный момент S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition доступный в Steam за 830₴, а владельцы оригиналов получили ремастеры бесплатно. Для тех, кто купил игры, но не имеет игрового ПК трилогия доступна в облачном сервисе NVIDIA GeForce NOW.

Источники: Steam, X

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