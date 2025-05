Некстген-трилогия S.T.A.L.K.E.R. вышла на ПК и PS5 — как изменилась графика?

Классическая S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy официально получила некстген-издание для ПК и современных консолей.

В обновленный сборник входят «Тень Чернобыля», «Чистое Небо» и «Зов Припяти». Все они теперь с переработанным визуалом, поддержкой модов и улучшениями под новое железо. На ПК владельцы уже приобретенных игр получают апгрейд бесплатно. А тем, кто не имел их в библиотеке ранее они обойдутся в ₴834 (со скидкой в 33%) в Steam или $26.99 (около ₴1 113) в GOG.

Enhanced Edition вышла с графическими улучшениями, включающими новую систему освещения (включая глобальное), улучшенные шейдеры воды, обновленные скайбоксы, эффекты влаги, более детализированные NPC и текстуры окружения. Также изменились модели оружия и поле зрения, добавились динамические отображения. Катсцены переведены в 4K, а саму игру адаптировали под современные экраны и аппаратное обеспечение.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition is now available on PC, PlayStation 5, and Xbox Series X|S.

Shadow of Chornobyl, Clear Sky, and Call of Prypiat get a refresh with enhanced graphics, next-gen console optimizations, and broader modding support. pic.twitter.com/WZlqKMvwZq

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) May 20, 2025