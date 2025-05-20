Некстген-трилогия S.T.A.L.K.E.R. вышла на ПК и PS5 — как изменилась графика?

Классическая S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy официально получила некстген-издание для ПК и современных консолей.

В обновленный сборник входят «Тень Чернобыля», «Чистое Небо» и «Зов Припяти». Все они теперь с переработанным визуалом, поддержкой модов и улучшениями под новое железо. На ПК владельцы уже приобретенных игр получают апгрейд бесплатно. А тем, кто не имел их в библиотеке ранее они обойдутся в ₴834 (со скидкой в 33%) в Steam или $26.99 (около ₴1 113) в GOG.

Enhanced Edition вышла с графическими улучшениями, включающими новую систему освещения (включая глобальное), улучшенные шейдеры воды, обновленные скайбоксы, эффекты влаги, более детализированные NPC и текстуры окружения. Также изменились модели оружия и поле зрения, добавились динамические отображения. Катсцены переведены в 4K, а саму игру адаптировали под современные экраны и аппаратное обеспечение.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition is now available on PC, PlayStation 5, and Xbox Series X|S. Shadow of Chornobyl, Clear Sky, and Call of Prypiat get a refresh with enhanced graphics, next-gen console optimizations, and broader modding support. pic.twitter.com/WZlqKMvwZq — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) May 20, 2025

Среди технических бонусов — возможность выбирать между режимами качества, производительности на консолях (в частности Steam Deck) и поддержка геймпадов. Системные требования можно просмотреть по ссылке. Еще в трилогии присутствует официальная поддержка модов через платформу Mod.io как на ПК, так и на PlayStation. Чтобы лучше понять масштаб обновлений, можно посмотреть 16-минутное видео со сравнением графики между классическими версиями и Enhanced Edition:

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Все три игры входят в состав трилогии «Легенды Зоны»:

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля — история Миченого, который пытается выжить в Зоне и найти ответы на собственное прошлое.

S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо — приквел, где игрок управляет наемником Шрамом и влияет на баланс сил в Зоне через систему Войн Фракций.

S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — рассказ о спецагенте майоре Дегтяреве, который расследует исчезновение военной экспедиции.

А вот современным сталкерам напомним, что GSC на днях выпустила патч 1.4, которое принесло более 700 изменений и сюжетных исправлений. А на следующий день после него дополнила его обновлениями, которые касаются работы модов. Теперь нам осталось дождаться в S.T.A.L.K.E.R. 2 официальную поддержку модовнад которой активно работает украинская команда.

Источник: GSC / Steam