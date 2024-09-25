Цена Xiaomi 14T Pro составит от €800, вместе со смартфонами предложат подарки почти на €400 — Amazon Italy досрочно раскрыл подробности новинок

Благодаря ошибке Amazon Italy и досрочному обнародованию информации теперь мы знаем дополнительные сведения о серии смартфонов Xiaomi 14T. Хотя страницы быстро удалили, пользователям все же удалось сделать некоторые скриншоты и поделиться новыми сведениями.

Итак, официальная презентация смартфонов серии Xiaomi 14T состоится уже 26 сентября, а до 31 октября продлится акция. Покупатели новых смартфонов смогут бесплатно получить планшет Redmi Pad Pro (6/128 ГБ, стоимостью €330) и зарядное устройство мощностью 120 Вт (стоимостью €60).

Модель Xiaomi 14T Pro будет предлагаться в вариантах с хранилищем емкостью 256 ГБ и 512 ГБ по цене €800 и €900 евро соответственно. Страницу Xiaomi 14T удалили раньше, чем удалось сделать скриншоты. В предыдущем отчете говорилось о цене €650 евро. Это такие же цены, как и для серии 13T.

Предыдущие слухи утверждали, что Xiaomi 14T будет использовать чипсет Dimensity 8300-Ultra, а 14T Pro будет работать на чипсете Dimensity 9300+. Оба телефона будут иметь 6,67-дюймовые OLED-дисплеи с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Базовая модель будет оснащена основной камерой на 50 Мп (1/1,56 дюйма, IMX906), телефото камерой на 50 Мп, сверхширокоугольной камерой на 12 Мп, а также камерой для селфи на 32 Мп. Между тем версия Pro будет иметь больший основной сенсор диагональю 1/1,31 дюйма. Камеры были разработаны совместно с Leica.

Источник: gsmarena

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