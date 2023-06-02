Цукерберг зовет на работу. Осенью работников Meta заставят посещать офисы не менее 3 раз в неделю

Meta обновляет политику «удаленной работы» для штатных сотрудников – согласно сообщениям, которые начали получать работники в четверг, с сентября компания потребует от них появляться на работе не менее 3 раз в неделю.

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«Мы уверены, что люди могут хорошо работать как из офиса, так и дома, но стремимся постоянно совершенствовать нашу модель работы, чтобы способствовать сотрудничеству, взаимоотношениям и культуре, которые необходимы для того, чтобы сотрудники могли выполнять свою работу как можно лучше», — говорится в заявлении представителя Meta.

Впервые политику удаленной работы для штатных работников ввела в июне 2021 года, а генеральный директор компании Марк Цукерберг сказал, что в течение года во время разгара пандемии Covid коллектив показал «что хорошо выполнять работу можно с любого места‎ – особенно, учитывая то, как улучшается видеосвязь и виртуальная реальность».

С тех пор многие компании, такие как Amazon и материнская компания Google Alphabet, изменили предыдущие планы дистанционной работы и призвали своих сотрудников возвращаться в офисы. Однако Цукерберг не спешил и намекнул на изменения политики Meta только в марте – когда компания провела внутренний анализ и обнаружила, что инженеры «в очном режиме» работают больше.

«Предыдущий анализ данных производительности показал, что инженеры, работавшие в офисах, а затем перешедшие на дистанционную работу, в среднем показали лучшие результаты, чем люди, которые работали удаленно. Этот анализ также показывает, что инженеры в начале своей карьеры в среднем работают лучше, когда работают с коллегами по команде по крайней мере три дня в неделю», – сказал тогда Цукерберг.

В мае Meta провела очередной раунд масштабных увольнений в рамках «года эффективности», в результате которого примерно 21 000 сотрудников потеряют работу.