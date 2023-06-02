Новости Бизнес 02.06.2023 в 17:51

Цукерберг зовет на работу. Осенью работников Meta заставят посещать офисы не менее 3 раз в неделю

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Цукерберг зовет на работу. Осенью работников Meta заставят посещать офисы не менее 3 раз в неделю

Meta обновляет политику «удаленной работы» для штатных сотрудников – согласно сообщениям, которые начали получать работники в четверг, с сентября компания потребует от них появляться на работе не менее 3 раз в неделю.

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«Мы уверены, что люди могут хорошо работать как из офиса, так и дома, но стремимся постоянно совершенствовать нашу модель работы, чтобы способствовать сотрудничеству, взаимоотношениям и культуре, которые необходимы для того, чтобы сотрудники могли выполнять свою работу как можно лучше», — говорится в заявлении представителя Meta.

Впервые политику удаленной работы для штатных работников ввела в июне 2021 года, а генеральный директор компании Марк Цукерберг сказал, что в течение года во время разгара пандемии Covid коллектив показал «что хорошо выполнять работу можно с любого места‎ – особенно, учитывая то, как улучшается видеосвязь и виртуальная реальность».

С тех пор многие компании, такие как Amazon и материнская компания Google Alphabet, изменили предыдущие планы дистанционной работы и призвали своих сотрудников возвращаться в офисы. Однако Цукерберг не спешил и намекнул на изменения политики Meta только в марте – когда компания провела внутренний анализ и обнаружила, что инженеры «в очном режиме» работают больше.

«Предыдущий анализ данных производительности показал, что инженеры, работавшие в офисах, а затем перешедшие на дистанционную работу, в среднем показали лучшие результаты, чем люди, которые работали удаленно. Этот анализ также показывает, что инженеры в начале своей карьеры в среднем работают лучше, когда работают с коллегами по команде по крайней мере три дня в неделю», – сказал тогда Цукерберг.

В мае Meta провела очередной раунд масштабных увольнений в рамках «года эффективности», в результате которого примерно 21 000 сотрудников потеряют работу.

  • Согласно опросу американской рекрутинговой платформы FlexJobs, примерно две трети людей, у которых взяли интервью в период с июля по август 2022 года, хотели бы работать дистанционно полный рабочий день, а 32% хотели бы иметь возможность работать дома по крайней мере несколько дней в неделю. Другой отчет исследовательского института ADP, в котором опросили более 32 000 работников США в ноябре 2021 года, обнаружил, что 64% искали бы другую работу, если бы их работодатель захотел, чтобы они вернулись в офис на полный рабочий день.
  • Посещаемость офисов вернулась к 70-90% в Европе и на Ближнем Востоке и примерно до 80-110% в некоторых городах Азии. Вместе с тем, согласно данным Kastle Systems, средняя посещаемость офисов в 10 крупных городах США только недавно достигла 50% впервые с начала пандемии.

Back to Office или Конец дистанционной работы: Apple, Google, Amazon и другие требуют, чтобы сотрудники вернулись работать в офисы


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