Back to Office или Конец дистанционной работы: Apple, Google, Amazon и другие требуют, чтобы сотрудники вернулись работать в офисы

После послаблений, введенных во время пандемии COVID-19, компании начинают отзывать своих сотрудников обратно в офисы. Руководители пытаются таким образом повысить производительность и улучшить «личное сотрудничество». Однако некоторые топ-менеджеры впадают в крайности — отслеживая посещения и угрожая за невозвращение в офисы увольнением.

Издание Insider начало вести список предприятий, которые требуют возвращения сотрудников в офисы. Пока в перечне 11 основных компаний:

1. Amazon

Генеральный директор Amazon Энди Джесси опубликовал памятку для сотрудников, в которой подробно описывается политика компании по возвращению в офис. С 1 мая корпоративные сотрудники должны по крайней мере три дня в неделю появляться на работе. Руководители считают, что это упростит работу и укрепит культуру компании.

В ответ тысячи сотрудников Amazon присоединились к каналу Slack, чтобы поделиться своими мыслями по поводу неожиданного возвращения на работу, а некоторые даже организовали подачу петиции против этих изменений.

2. Apple

Сотрудникам Apple также поручили появляться в офисах три раза в неделю. Тим Кук говорит, что это решение поможет возобновить «личное сотрудничество».

Однако с генеральным директором согласились не все – группа работников под названием Apple Together тоже опубликовала петицию, утверждая, что может выполнять «некоторую работу» из дома. Одни сотрудники, по их словам, могут иметь убедительные причины и обстоятельства, такие как инвалидность или обязанности по уходу. А другие могут быть просто «счастливее и продуктивнее», работая дома.

3. Citigroup

Вакцинированных сотрудников банковской корпорации Citigroup в США попросили приходить в офис по крайней мере два дня в неделю в марте 2022 года.

4. Disney

В записке, полученной Insider, генеральный директор Disney Боб Айгер сказал работникам, что начиная с марта любой сотрудник, который мог работать в «гибридном формате», должен приезжать в офис четыре дня в неделю.

5. Goldman Sachs

В марте генеральный директор одной из крупнейших инвестиционных компаний в США и в мире Goldman Sachs Дэвид Соломон попросил сотрудников приезжать в офис пять дней в неделю. В октябре он сказал CNBC, что около 65% сотрудников сейчас работают в офисе.

6. Google

Сотрудникам Google в районе залива Сан-Франциско и «нескольких других местах в США» было приказано приезжать в офис не менее трех дней в неделю, начиная с 4 апреля 2022 года.

7. JPMorgan

В августе генеральный директор банковского холдинга Джейми Даймон отказался от удаленной работы, заявив, что она не работает для программы обучения или «спонтанных вещей».

JPMorgan требует от половины сотрудников приезжать в офис пять дней в неделю, а еще 40% – несколько дней в неделю. Компания собирала данные о деятельности персонала, в том числе отслеживала посещаемость.

8. Salesforce

Генеральный директор Salesforce, компании-разработчика одноименной CRM-системы, Марк Бениофф внес изменения в годовой стратегический план компании, включая мандаты по возвращению на работу.

В феврале 2021 года Salesforce заявляла, что сотрудники могут «работать с любого места».

Обновленный проект политики возвращения в офис потребует от сотрудников приезжать на работу три дня в неделю для дистанционных сотрудников и четыре дня в неделю для не дистанционных.

Инженеры должны работать из офиса 10 дней в квартал по сравнению с 20 в первоначальном проекте, который был обновлен на основе отзывов сотрудников.

9. Starbucks

В памятке для корпоративных сотрудников генеральный директор Говард Шульц сказал, что работники, находящиеся в пределах достижимого расстояния, должны находиться в офисе не менее трех дней в неделю, начиная с 31 января. В августе Шульц заявил, что делает все возможное, чтобы привлечь работников в офис.

10. Twitter

После покупки Twitter в октябре Илон Маск сказал сотрудникам, что их отсутствие в офисе равноценно увольнению.

Маск также сообщил сотрудникам в электронном письме, что удаленная работа больше не разрешена и что они должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю, если не получат четкого разрешения работать в другом месте.

11. Uber

В записке, полученной Insider, генеральный директор Дара Хосровшахи сообщил сотрудникам, что, начиная с апреля 2022 года, работники 35 филиалов компании должны работать в офисах по крайней мере половину рабочего времени.

Он добавил, что в другие дни сотрудникам разрешено работать удаленно, и некоторые могут работать полностью удаленно, если получат разрешение от своих руководителей.