Back to Office или Конец дистанционной работы: Apple, Google, Amazon и другие требуют, чтобы сотрудники вернулись работать в офисы

После послаблений, введенных во время пандемии COVID-19, компании начинают отзывать своих сотрудников обратно в офисы. Руководители пытаются таким образом повысить производительность и улучшить «личное сотрудничество». Однако некоторые топ-менеджеры впадают в крайности — отслеживая посещения и угрожая за невозвращение в офисы увольнением.
Издание Insider начало вести список предприятий, которые требуют возвращения сотрудников в офисы. Пока в перечне 11 основных компаний:
1. Amazon
Генеральный директор Amazon Энди Джесси опубликовал памятку для сотрудников, в которой подробно описывается политика компании по возвращению в офис. С 1 мая корпоративные сотрудники должны по крайней мере три дня в неделю появляться на работе. Руководители считают, что это упростит работу и укрепит культуру компании.
В ответ тысячи сотрудников Amazon присоединились к каналу Slack, чтобы поделиться своими мыслями по поводу неожиданного возвращения на работу, а некоторые даже организовали подачу петиции против этих изменений.
2. Apple
Сотрудникам Apple также поручили появляться в офисах три раза в неделю. Тим Кук говорит, что это решение поможет возобновить «личное сотрудничество».
Однако с генеральным директором согласились не все – группа работников под названием Apple Together тоже опубликовала петицию, утверждая, что может выполнять «некоторую работу» из дома. Одни сотрудники, по их словам, могут иметь убедительные причины и обстоятельства, такие как инвалидность или обязанности по уходу. А другие могут быть просто «счастливее и продуктивнее», работая дома.
3. Citigroup
Вакцинированных сотрудников банковской корпорации Citigroup в США попросили приходить в офис по крайней мере два дня в неделю в марте 2022 года.
4. Disney
В записке, полученной Insider, генеральный директор Disney Боб Айгер сказал работникам, что начиная с марта любой сотрудник, который мог работать в «гибридном формате», должен приезжать в офис четыре дня в неделю.
5. Goldman Sachs
В марте генеральный директор одной из крупнейших инвестиционных компаний в США и в мире Goldman Sachs Дэвид Соломон попросил сотрудников приезжать в офис пять дней в неделю. В октябре он сказал CNBC, что около 65% сотрудников сейчас работают в офисе.
6. Google
Сотрудникам Google в районе залива Сан-Франциско и «нескольких других местах в США» было приказано приезжать в офис не менее трех дней в неделю, начиная с 4 апреля 2022 года.
7. JPMorgan
В августе генеральный директор банковского холдинга Джейми Даймон отказался от удаленной работы, заявив, что она не работает для программы обучения или «спонтанных вещей».
JPMorgan требует от половины сотрудников приезжать в офис пять дней в неделю, а еще 40% – несколько дней в неделю. Компания собирала данные о деятельности персонала, в том числе отслеживала посещаемость.
8. Salesforce
Генеральный директор Salesforce, компании-разработчика одноименной CRM-системы, Марк Бениофф внес изменения в годовой стратегический план компании, включая мандаты по возвращению на работу.
В феврале 2021 года Salesforce заявляла, что сотрудники могут «работать с любого места».
Обновленный проект политики возвращения в офис потребует от сотрудников приезжать на работу три дня в неделю для дистанционных сотрудников и четыре дня в неделю для не дистанционных.
Инженеры должны работать из офиса 10 дней в квартал по сравнению с 20 в первоначальном проекте, который был обновлен на основе отзывов сотрудников.
9. Starbucks
В памятке для корпоративных сотрудников генеральный директор Говард Шульц сказал, что работники, находящиеся в пределах достижимого расстояния, должны находиться в офисе не менее трех дней в неделю, начиная с 31 января. В августе Шульц заявил, что делает все возможное, чтобы привлечь работников в офис.
10. Twitter
После покупки Twitter в октябре Илон Маск сказал сотрудникам, что их отсутствие в офисе равноценно увольнению.
Маск также сообщил сотрудникам в электронном письме, что удаленная работа больше не разрешена и что они должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю, если не получат четкого разрешения работать в другом месте.
11. Uber
В записке, полученной Insider, генеральный директор Дара Хосровшахи сообщил сотрудникам, что, начиная с апреля 2022 года, работники 35 филиалов компании должны работать в офисах по крайней мере половину рабочего времени.
Он добавил, что в другие дни сотрудникам разрешено работать удаленно, и некоторые могут работать полностью удаленно, если получат разрешение от своих руководителей.
- Согласно опросу американской рекрутинговой платформы FlexJobs, примерно две трети людей, у которых взяли интервью в период с июля по август 2022 года, хотели работать дистанционно полный рабочий день, а 32% хотели иметь возможность работать дома по крайней мере несколько дней в неделю. Отчет исследовательского института ADP, в котором опросили более 32 000 работников США в ноябре 2021 года, обнаружил, что 64% искали бы другую работу, если бы их работодатель захотел, чтобы они вернулись в офис на полный рабочий день.
- Посещаемость в офисах вернулась к 70-90% в Европе и на Ближнем Востоке и примерно до 80-110% в некоторых городах Азии. Вместе с тем, согласно данным Kastle Systems, средняя посещаемость офисов в 10 крупных городах США только недавно достигла 50% впервые с начала пандемии.
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