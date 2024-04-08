«Цифровой суверенитет». Немецкие власти перевели 30 тысяч госслужащих на Linux

Власти немецкой земли Шлезвиг-Гольштайн перевели 30 тысяч государственных служащих с операционной системы Microsoft Windows на Linux.

Об этом сообщило издание «АрсТехника».

Отмечается, что правительство наконец завершило пилотный запуск LibreOffice и теперь официально переводит всех госслужащих на новую операционную системы и новое программное обеспечение.

О планах перейти на Linux было объявлено в 2021 году. Тогда местные власти заявили, что тестируют LibreOffice в течение двух лет.

«Ландтаг решил перейти от проприетарного программного обеспечения к бесплатным системам с открытым исходным кодом», — заявил премьер-министр Шлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер.

Правительство штата предлагает учебную программу, которая будет постоянно обновляться.

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Почему Linux?

Причин перехода на Linux много. Среди преимуществ перехода на программное обеспечение с открытым исходным кодом чиновники назвали большую безопасность, экономическую эффективность и возможность координаций между различными системами.

В частности, один из министров региона Ян Филипп Альбрехт заявлял, что у Linux не такие большие требования к программному обеспечению.

Кроме того, немцы указали на зависимость от облачных сервисов, отметив, что проприетарное программное обеспечение сможет обеспечить большую конфиденциальность данных.

Также это поможет государственному бюджету: создание новых систем обеспечит много рабочих мест на местном уровне. Ну и не нужно будет платить за лицензионное ПО.

Чиновники откажутся от Microsoft Sharepoint и Exchange/Outlook в пользу Nextcloud и Open-Xchange.

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Также в разработке опенсорс-службы, которые должны заменить Microsoft Active Directory.

Сейчас правительство Шлезвиг-Гольштайна продвигает идею цифрового суверенитета, значимость которой сравнивают с энергетическим суверенитетом.

«Открытый код просто предлагает нам больше гибкости», — заявили чиновники.

Отметим, что по состоянию на конец февраля 2024 года доля Linux на рынке настольных операционных систем превысила 4%.

На первый взгляд цифра может показаться скромной, но Linux понадобилось 30 лет, чтобы обеспечить себе 3%. Эта веха была достигнута в июне прошлого года.

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