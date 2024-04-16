Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv — в Steam вышла визуальная новелла о выживании в метро Харькова в первые дни войны

В Steam вышла украинская игра Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv от Brenntkopf Studio Kharkiv. Это квест и визуальная новелла, рассказывающая о событиях 2022 года в харьковском метрополитене — во время полномасштабного российского вторжения в Украину и попытки россиян захватить Харьков.

События Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv разворачиваются в первые дни войны, когда Харьков подвергся бомбардировкам и обстрелам со стороны русских. Люди, ища защиты от бомб и ракет, спустились в метро, которое стало настоящим бомбоубежищем для горожан.

Игра от первого лица предлагает управлять действиями учителя истории, который пытается наладить жизнь в необычных условиях станции метро, заполненной незнакомыми людьми. Игроку придется готовиться к урокам, готовить места приюта для людей, участвовать в жизни станции, помогать другим людям. В условиях подземки придется «прожить» 6 суток. Основные события развернутся на станции метро «23 августа».

Как отмечают разработчики, игра Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv имеет антивоенный характер. В ней нет насилия, однако поднимается именно тема войны, а также поведения человека во время войны.

Игра Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv продается в Steam по цене 50 грн.