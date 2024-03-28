Twitch запретил транслировать игровой процесс на грудь и ягодицы

Сервис Twitch обновил правила сообщества и запретил концентрацию внимания в стримах на груди и ягодицах. Согласно обновлению, начиная с 29 марта, «контент, который сосредотачивается на интимных частях тела в течение длительного периода времени, не будет разрешен».

Этот шаг является целенаправленным ответом на новый тренд в Twitch, когда стримеры проецируют игровой процесс на определенные части своего тела, в частности на грудь или ягодицы, используя их как своеобразный зеленый экран.

Эту тенденцию популяризировала стримерша Morgpie, известная тем, что расширяет границы политики Twitch. Ранее в этом месяце она транслировала себя, играя в Fortnite, а игровой процесс проецировался на ее ягодицы.

I’ve officially seen it all 💀pic.twitter.com/gZ96jSa3hD — ryan 🤿 (@scubaryan_) March 16, 2024

Во время другого эфира она была одета в зеленую рубашку с вырезами, благодаря чему зритель мог видеть только голову и грудь. Другие стримеры воспользовались новой метапроекцией игрового процесса на различные части тела. Но после обновления правил такая деятельность станет запрещенной.

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Это не первая попытка Twitch регламентировать излишнюю сексуализацию стримов. В декабре Twitch смягчил правила и разрешил «намеренно выделять грудь, ягодицы или тазовую область», если видео получит специальную метку, предупреждающую зрителей. Также были некоторые другие послабления, касающиеся сексуального контента на стримах. Однако через несколько дней компания отменила это смягчение, поскольку стримеры начали злоупотреблять им. Затем, в январе, Twitch снова обновил свой регламент, чтобы запретить неявную обнаженность после того, как создатели, включая Morgpie, транслировали себя под углом, который предполагал, что они не одеты.

Источник: The Verge

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