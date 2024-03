Twitch запретил транслировать игровой процесс на грудь и ягодицы

Сервис Twitch обновил правила сообщества и запретил концентрацию внимания в стримах на груди и ягодицах. Согласно обновлению, начиная с 29 марта, «контент, который сосредотачивается на интимных частях тела в течение длительного периода времени, не будет разрешен».

Этот шаг является целенаправленным ответом на новый тренд в Twitch, когда стримеры проецируют игровой процесс на определенные части своего тела, в частности на грудь или ягодицы, используя их как своеобразный зеленый экран.

Эту тенденцию популяризировала стримерша Morgpie, известная тем, что расширяет границы политики Twitch. Ранее в этом месяце она транслировала себя, играя в Fortnite, а игровой процесс проецировался на ее ягодицы.

I’ve officially seen it all 💀pic.twitter.com/gZ96jSa3hD

— ryan 🤿 (@scubaryan_) March 16, 2024