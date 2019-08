Twitter мог делиться данными пользователей с рекламодателями без соответствующих разрешений

Сервис микроблогов Twitter обнаружил, что из-за ошибки он мог делиться данными пользователей с рекламодателями, хотя не имел на это соответствующих разрешений. Также сервис мог делать предположения об используемом устройстве, опять же, без разрешения.

Twitter пояснил, что если пользователь нажимал или просматривал рекламные объявления в одном из его мобильных приложений, начиная с мая 2018 года, он мог передавать рекламодателям непредусмотренную информацию, такую как код страны пользователя и время взаимодействия с объявлением. А с сентября 2018 года сервис также мог показывать пользователям рекламу на основе сделанных им выводов об используемом устройстве. Эти данные остались в Twitter. Обе ошибки были исправлены только 5 августа этого года. Тем не менее, компания заявляет, что она всё ещё определяет, кто из пользователей мог быть затронут этими сбоями.

We recently discovered and fixed issues related to your settings choices for the way we deliver personalized ads, and when we share certain data with trusted measurement and advertising partners. We want to share more context around this with you: https://t.co/jDn5zeWVwU

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 6, 2019