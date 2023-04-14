Новости Бизнес 14.04.2023 в 12:27

Twitter монетизирует контент: платные подписки за $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц и отсутствие комиссии первый год

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Илон Маск объявил о внедрении монетизации в Twitter. В течение года платформа не будет взимать комиссию с вознаграждения авторов. Таким образом, авторы смогут получать 70% вознаграждения на iOS и Android из-за комиссии платформ и более 90% в интернете в зависимости от платежной системы.

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После первого года выплаты iOS и Android упадут до 15% и Twitter будет брать небольшую сумму сверх этого, в зависимости от размера оплаты. Цифры из твита Маска выглядят странно, так как Android уже взимает комиссию лишь 15%, что подтвердил представитель Google для Engadget. Впрочем, это не единственная его странность.

Создатели контента могут взимать $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц в качестве платы за эксклюзивный контент, который может включать чаты только для подписчиков в Twitter Spaces, а также специальные значки для платных подписчиков. Как заметили в The Verge, на странице справки Twitter теперь говорится: «мы надеемся включить информационные бюллетени и другие функции Twitter в качестве потенциального бонусного контента».

Опция Super Follows, представленная в 2021 году, переименована в Subscriptions («Подписки»). Она не пользовалась большой популярности и до переименования, и до прихода Маска к власти в компании – новые возможности для создателей контента могут поспособствовать этому.

Созданию контента поспособствует увеличение максимального количества символов в твите. С февраля для подписчиков Twitter Blue в США лимит увеличен до 4000 символов. Теперь компания увеличила его до 10 000 символов, добавив возможность выделять текст полужирным и курсивом (также лишь для платных пользователей).

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Маск также обещает помощь авторам в продвижении контента. Уйдя с платформы Twitter в любой момент, можно будет забрать свои работы с собой. Глава компании заверяет, что ее целью является процветание авторов.

Илон Маск продолжает реформировать Twitter — с 15 апреля на вкладке «Для вас» будут показываться только твиты верифицированных аккаунтов


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