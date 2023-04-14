Twitter монетизирует контент: платные подписки за $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц и отсутствие комиссии первый год

Илон Маск объявил о внедрении монетизации в Twitter. В течение года платформа не будет взимать комиссию с вознаграждения авторов. Таким образом, авторы смогут получать 70% вознаграждения на iOS и Android из-за комиссии платформ и более 90% в интернете в зависимости от платежной системы.

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For the next 12 months, Twitter will keep none of the money. You will receive whatever money we receive, so that’s 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor). After first year, iOS & Android fees… — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023

После первого года выплаты iOS и Android упадут до 15% и Twitter будет брать небольшую сумму сверх этого, в зависимости от размера оплаты. Цифры из твита Маска выглядят странно, так как Android уже взимает комиссию лишь 15%, что подтвердил представитель Google для Engadget. Впрочем, это не единственная его странность.

Создатели контента могут взимать $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц в качестве платы за эксклюзивный контент, который может включать чаты только для подписчиков в Twitter Spaces, а также специальные значки для платных подписчиков. Как заметили в The Verge, на странице справки Twitter теперь говорится: «мы надеемся включить информационные бюллетени и другие функции Twitter в качестве потенциального бонусного контента».

Опция Super Follows, представленная в 2021 году, переименована в Subscriptions («Подписки»). Она не пользовалась большой популярности и до переименования, и до прихода Маска к власти в компании – новые возможности для создателей контента могут поспособствовать этому.

Созданию контента поспособствует увеличение максимального количества символов в твите. С февраля для подписчиков Twitter Blue в США лимит увеличен до 4000 символов. Теперь компания увеличила его до 10 000 символов, добавив возможность выделять текст полужирным и курсивом (также лишь для платных пользователей).

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting. Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable… — Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023

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Маск также обещает помощь авторам в продвижении контента. Уйдя с платформы Twitter в любой момент, можно будет забрать свои работы с собой. Глава компании заверяет, что ее целью является процветание авторов.