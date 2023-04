Twitter монетизирует контент: платные подписки за $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц и отсутствие комиссии первый год

Илон Маск объявил о внедрении монетизации в Twitter. В течение года платформа не будет взимать комиссию с вознаграждения авторов. Таким образом, авторы смогут получать 70% вознаграждения на iOS и Android из-за комиссии платформ и более 90% в интернете в зависимости от платежной системы.

For the next 12 months, Twitter will keep none of the money.

You will receive whatever money we receive, so that’s 70% for subscriptions on iOS & Android (they charge 30%) and ~92% on web (could be better, depending on payment processor).

After first year, iOS & Android fees…

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023