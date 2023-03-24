В Украине стала доступна подписка Twitter Blue, которая позволяет получить «официальную» синюю галочку и не только — 406₴ за месяц и 4245₴ в год

Подписка Twitter Blue стала доступна в большинстве стран мира, включая Украину, поэтому теперь желающие могут свободно оплатить тариф картой украинского банка без необходимости использования сервиса VPN для обхода региональных ограничений.

Общее количество стран, в которых доступен тариф Twitter Blue (с учетом нового расширения) составляет почти 50.

Относительно официальной региональной цены в гривнах, в веб-версии она примерно соответствует нашумевшим 8 долларам, а в приложении на iOS и Android нужно доплатить все те же 30% комиссии Apple и Google.

В приложении стоимость месячной подписки на Twitter Blue составляет 406 грн, а годовой — 4245/год. В веб-версии цены в долларах — $8 за месяц и $84 в год (по $7 за месяц).

Подписка на Twitter Blue стала одним из первых существенных изменений в Twitter после перехода соцсети в собственность Илона Маска и его назначением на должность CEO — ее впервые анонсировали в октябре за $20 в месяц, но после критики цену снизили до «народных» $8 в месяц. Официальному запуску подписки, который произошел в декабре 2022 года после нескольких задержек, предшествовало несколько скандалов и хаос с изменением условий и галочками разных цветов для компаний, правительственных структур и простых блогеров/пользователей.

Среди ключевых преимуществ Twitter Blue — возможность получить «официальную» синюю галочку после утверждения, более высокий рейтинг в ответах и ​​поиске, вдвое меньше рекламы в ленте (в будущем), публикация более длинных видео и загрузка роликов в формате 1080p и все функции Blue, в том числе редактирование твитов, создание больших твитов длиной до 4000 символов, NFT-фото профиля, добавление папок в закладки, а также ранний доступ к новым функциям. А с 20 марта преимуществом Twitter Blue стала двухфакторная аутентификация по SMS, которую убрали с обычных аккаунтов.