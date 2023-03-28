Илон Маск продолжает реформировать Twitter — с 15 апреля на вкладке «Для вас» будут показываться только твиты верифицированных аккаунтов

Пользователям Twitter потребуется иметь «проверенную учётную запись», чтобы их публикации появлялись в рекомендациях на странице For You. Соответствующие изменения в правилах начнут действовать с 15 апреля. Об этом сообщил генеральный директор соцсети Илон Маск.

Своё решение рекомендовать на странице For You только проверенные учётные записи Маск поясняет вовсе не стремлением завлечь как можно больше пользователей на подписку Twitter Blue, а борьбой с ботами.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations. The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle. Voting in polls will require verification for same reason. — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023

«Это единственный реальный способ справиться с роями передовых ИИ-ботов. В противном случае это безнадежно проигрышная битва», — говорится в его сообщении.

Как бы то ни было, начиная с 15 апреля на странице рекомендованного контента For You будут содержаться только публикации от компаний, государственных учреждений и подписчиков Twitter Blue, т.е. проверенных учётных записей.

Это не все новшества, затрагивающие «проверенные учётные записи». В дальнейшем принимать участие в опросах смогут только подтверждённые учётные записи. Как утверждает Маск, это ограничение будет введено «по той же причине», то есть с целью борьбы с ботами.

Следует отметить, что не всегда твиты Маска трансформируются в реальные функции и действия. Например, в феврале он пообещал, что компания начнет делиться доходами от рекламы с подписчиками Blue, но почти два месяца спустя в этом отношении всё ещё ничего не изменилось. Также в феврале Маск пообещал открыть исходный код алгоритма компании к 5 марта. Этого так и не произошло, хотя Маск продолжает обещать открытие кода, но уже к 31 марта.

Источник: The Verge