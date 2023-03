Илон Маск продолжает реформировать Twitter — с 15 апреля на вкладке «Для вас» будут показываться только твиты верифицированных аккаунтов

Пользователям Twitter потребуется иметь «проверенную учётную запись», чтобы их публикации появлялись в рекомендациях на странице For You. Соответствующие изменения в правилах начнут действовать с 15 апреля. Об этом сообщил генеральный директор соцсети Илон Маск.

Своё решение рекомендовать на странице For You только проверенные учётные записи Маск поясняет вовсе не стремлением завлечь как можно больше пользователей на подписку Twitter Blue, а борьбой с ботами.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023