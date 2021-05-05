Twitter покупает Scroll — подписочный сервис, который убирает рекламу с новостных сайтов

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Компания Twitter решила приобрести сервис Scroll. Сумма сделки не уточняется. Scroll на условиях подписки ($5 в месяц) предлагает возможность отключить показ рекламы на сайтах-партнёрах. Для этого используются сторонние файлы куки или расширение браузера. Полученные средства затем распределяются между сайтами-партнёрами, которые посещал подписчик.

Twitter работает над созданием собственного плана подписки, который будет включать Scroll, недавно приобретённый сервис новостных рассылок Revue и ряд сервисов собственной разработки. По словам генерального директора Scroll Тони Хейл, амбиции Twitter превосходят ожидания людей.

После покупки сервиса Scroll, он перестанет принимать новые регистрации пользователей. Для существующих клиентов в краткосрочной перспективе не планируется никаких изменений.

Вице-президент Twitter Майк Парк намекнул на планы компании в отношении нового приобретения. Предполагается, что Twitter интегрирует Scroll непосредственно в более обширную подписку, которая, в частности, будет отправлять небольшие деньги авторам информационных рассылок Revue. Но пока что компания не готова делиться более подробными сведениями.

Источник: The Verge