Twitter покупает Scroll — подписочный сервис, который убирает рекламу с новостных сайтов
Компания Twitter решила приобрести сервис Scroll. Сумма сделки не уточняется. Scroll на условиях подписки ($5 в месяц) предлагает возможность отключить показ рекламы на сайтах-партнёрах. Для этого используются сторонние файлы куки или расширение браузера. Полученные средства затем распределяются между сайтами-партнёрами, которые посещал подписчик.
Twitter работает над созданием собственного плана подписки, который будет включать Scroll, недавно приобретённый сервис новостных рассылок Revue и ряд сервисов собственной разработки. По словам генерального директора Scroll Тони Хейл, амбиции Twitter превосходят ожидания людей.
После покупки сервиса Scroll, он перестанет принимать новые регистрации пользователей. Для существующих клиентов в краткосрочной перспективе не планируется никаких изменений.
Вице-президент Twitter Майк Парк намекнул на планы компании в отношении нового приобретения. Предполагается, что Twitter интегрирует Scroll непосредственно в более обширную подписку, которая, в частности, будет отправлять небольшие деньги авторам информационных рассылок Revue. Но пока что компания не готова делиться более подробными сведениями.
Источник: The Verge