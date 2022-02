Twitter пометит все автоматизированные аккаунты специальным значком

Пользователи сервиса микроблогов в скором времени могут увидеть новые метки, которые появятся под аккаунтами и постами. Такие метки будут предупреждать, что записи в этой учётке сделаны не живым человеком, а размещены при помощи автоматизированных ботов, сообщает The Verge.

Метки появятся в аккаунтах, использующих Twitter API для автопостинга. Владельцы таких учетных записей должны дать согласие на их применение.

Эксперимент с метками был запущен в сентябре и Twitter планировал включить новую функцию уже к концу 2021 года.

What’s a bot and what’s not? We’re making it easier to identify #GoodBots and their automated Tweets with new labels.

Starting today, we’re testing these labels to give you more context about who you’re interacting with on Twitter. pic.twitter.com/gnN5jVU3pp

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 9, 2021