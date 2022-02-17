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Twitter пометит все автоматизированные аккаунты специальным значком

Twitter пометит все автоматизированные аккаунты специальным значком

Twitter пометит все автоматизированные аккаунты специальным значком

Пользователи сервиса микроблогов в скором времени могут увидеть новые метки, которые появятся под аккаунтами и постами. Такие метки будут предупреждать, что записи в этой учётке сделаны не живым человеком, а размещены при помощи автоматизированных ботов, сообщает The Verge.

Метки появятся в аккаунтах, использующих Twitter API для автопостинга. Владельцы таких учетных записей должны дать согласие на их применение.

Эксперимент с метками был запущен в сентябре и Twitter планировал включить новую функцию уже к концу 2021 года.

Twitter не будет проверять учетные записи, которые захотят использовать новые ярлыки, но пользователи смогут жаловаться на аккаунты, нарушающие правила соцсети.

Также в сентябре 2021 года Twitter начал тестировать автоматическую блокировку аккаунтов абьюзеров.

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