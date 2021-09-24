



Twitter добавил в приложение возможность принимать пожертвования в биткоинах, став первой крупной соцсетью, которая поддержала использование криптовалюты в качестве платежного средства. Соцсеть также планирует разрешить пользователям подключать свои криптокошельки и подтверждать право собственности на NFT, публикуемых на платформе, с помощью специального значка.

Основатель и гендиректор Twitter Джек Дорси — один из самых известных сторонников Bitcoin и криптовалют. Пожалуй, среди известных в сфере IT личностей он второй (после Илона Маска) евангелист криптовалют. В 2018 году Джек Дорси говорил, что через десять лет биткоин станет «единой валютой» для всего мира, а в августе заявил, что Bitcoin объединит мир. Можно также вспомнить, что в марте Дорси продал свой первый твит как NFT-токен за 2,9 миллиона долларов.

С мая Twitter тестировала функцию пожертвований c ограниченным количеством пользователей, а вечером 23 сентября ее запустили глобально по всему миру — она уже доступна на iOS и в ближайшие недели появится на Android. Помимо биткоинов, Twitter разрешит пользователям использовать для монетизации контента еще девять традиционных платежных систем, включая Venmo и Cash App. Важно отметить, что сама соцсеть не обрабатывает платежи и не будет брать комиссию за переводы.

Платежи в биткоинах будет обрабатывать сервис Strike (биткоин-кошелек на базе протокола Lightning Network). Джек Дорси ранее инвестировал в разработчика Strike и в июне писал в твитере, что добавление поддержки платежей по протоколу Lightning Network — «лишь вопрос времени».

Strike работает во всех штатах США, кроме Нью-Йорка и Гавайев, а также Сальвадоре, который первым в истории стал использовать биткоин как официальную валюту.

Twitter предусмотрела возможность отвечать каждому доброжелателю через уведомления и инвойсы для отслеживания пожертвований.

Соцсеть не намерена останавливаться на платежах в биткоинах и уже работает над добавлением популярных нынче NFT (тип цифровых активов на блокчейне, гарантирующий оригинальность предмета и право собственности его владельца). Соцсеть разрешить пользователям подключать свои криптокошельки и подтверждать право собственности на NFT с помощью специальных значков верификации, которые будет отображаться на изображениях профиля. О сроках запуска этой функции пока не сообщается.