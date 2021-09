Новый безопасный режим Twitter автоматически блокирует аккаунты абьюзеров

Пока функция Safety Mode, который соцсеть представила в феврале 2021 года, доступна в тестовом режиме для ограниченного числа англоязычных аккаунтов на iOS, Android и в веб-версии; компания планирует расширить бета-тестрование «в ближайшие месяцы».

Система будет всесторонне анализировать публикации на платформе и временно (на неделю) блокировать аккаунты пользователей за твиты, содержащие «оскорбительные» и «токсические» выражения. Причем алгоритмы способны оценивать не только содержание твита, но и взаимодействия пользователя с его автором. А пользователь сможет отметить ошибочные блокировки.

Now testing: Safety Mode to help reduce disruptive interactions on Twitter.

Automatically block accounts that add unwelcome replies, Quote Tweets, and mentions to your convos. If you're in the test, you can turn on Safety Mode in your "Privacy and safety" settings. https://t.co/n6zlO6fhK3

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 1, 2021