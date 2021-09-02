Новый безопасный режим Twitter автоматически блокирует аккаунты абьюзеров

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Пока функция Safety Mode, который соцсеть представила в феврале 2021 года, доступна в тестовом режиме для ограниченного числа англоязычных аккаунтов на iOS, Android и в веб-версии; компания планирует расширить бета-тестрование «в ближайшие месяцы».

Система будет всесторонне анализировать публикации на платформе и временно (на неделю) блокировать аккаунты пользователей за твиты, содержащие «оскорбительные» и «токсические» выражения. Причем алгоритмы способны оценивать не только содержание твита, но и взаимодействия пользователя с его автором. А пользователь сможет отметить ошибочные блокировки.

«Когда эта функция включена в ваших Настройках, наши системы будут оценивать вероятность негативного взаимодействия, учитывая как содержание твита, так и отношения между автором твита и тем, кому он адресован. Наша технология учитывает существующие взаимоотношения, поэтому учетные записи, на которые вы подписаны или с которыми вы часто взаимодействуете, не заблокируют автоматически» Джаррод Доэрти старший менеджер по продукту Twitter

Now testing: Safety Mode to help reduce disruptive interactions on Twitter. Automatically block accounts that add unwelcome replies, Quote Tweets, and mentions to your convos. If you're in the test, you can turn on Safety Mode in your "Privacy and safety" settings. https://t.co/n6zlO6fhK3 — Twitter Support (@TwitterSupport) September 1, 2021

Safety Mode — последнее дополнение в списке инициатив администрации Twitter для сокращения количества оскорблений на платформе. Из других недавних примеров таких функций можно вспомнить возможность скрывать ответы на свои твиты для ограничения круга пользователей, которые могут отвечать на определенный твит, а также предупреждения о «потенциальных оскорблениях» перед отправкой сообщений.

Функциональность разработали в сотрудничестве с Советом по доверию и безопасности, защищающей цифровые права, и Фондом Всемирной паутины, занимающейся вопросами гендерного неравенства в интернете.