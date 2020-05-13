Twitter позволит сотрудникам работать из дома неопределённо долгое время

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Компания Twitter теперь позволяет своим сотрудникам работать из дома на протяжении неопределённого срока. Главный исполнительный директор компании Джек Дорси уведомил работников об изменении политики внутренним электронным письмом.

«Если наши сотрудники находятся в роли и ситуации, которые позволяют им работать из дома, и они хотят продолжать делать это постоянно, мы позволим это», — заявил представитель Twitter.

Если же роль сотрудников такова, что им нужно присутствовать на работе, или же они не хотят работать в домашней обстановке, то они смогут вернуться в офисы «с дополнительными мерами предосторожности». Но это произойдёт только тогда, когда компания решит, что такое возвращение будет безопасным.

Дополнительно сообщается, что за некоторыми исключениями, офисы Twitter останутся закрытыми до сентября. При этом рабочий процесс в заново открытых офисах уже не будет таким, как прежде. Возобновление офисной работы будет осторожным, взвешенным и постепенным – «офис за офисом».

Кроме того, до сентября не планируется возобновление деловых поездок, за небольшим исключением. До конца 2020 года не планируется проводить никаких личных мероприятий компании. Ближе к концу года планируется оценить возможность проведения мероприятий в 2021 году.

Сотрудники Twitter работают из дома с 12 марта, это вызвано вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что Facebook и Google позволят сотрудникам работать удалённо до конца 2020 года.

Источник: The Verge