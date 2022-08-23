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Twitter скрывал данные о ботах и проблемах с безопасностью — экс-глава службы безопасности соцсети

Twitter скрывал данные о ботах и проблемах с безопасностью — экс-глава службы безопасности соцсети

Бывший глава службы безопасности Twitter Пейтер Затко, также известный как хакер под ником Mudge, раскритиковал компанию. Он высветил Twitter как хаотичную и неуправляемую компанию, охваченную распрями, неспособную должным образом защитить своих пользователей, включая правительственные учреждения, глав государств и других общественных деятелей.

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Пейтер Затко также утверждает, что Twitter нарушила условия соглашения 11-летней давности с Федеральной торговой комиссией, ложно заявив, что у неё есть надёжный план безопасности. Отмечается, что Затко предупреждал коллег, что на половине серверов компании установлено устаревшее и уязвимое программное обеспечение. Кроме того, руководство компании якобы утаили факты о количестве взломов и отсутствии защиты пользовательских данных, вместо этого представив директорам оптимистичные отчёты. Все эти обвинения содержатся в жалобе информатора, поданной в прошлом месяце в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Министерство юстиции и Федеральную торговую комиссию США.

В жалобе также говорится, что тысячи сотрудников Twitter имели обширный и плохо отслеживаемый внутренний доступ к основному ПО компании. В течение многих лет это приводило к взломам, включая захват учётных записей, принадлежащих таким высокопоставленным пользователям, как Илон Маск и бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп.

Кроме того утверждается, что компания отдавала приоритет росту пользователей, а не сокращению спама, хотя нежелательный контент ухудшал опыт работы пользователей. Это связано с тем, что руководители поощрялись индивидуальных бонусов в размере до $10 млн, которые зависели от увеличения числа ежедневных пользователей, а не от борьбы со спамом. В жалобе утверждается, что главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал «солгал», когда написал в мае, что компания «сильно заинтересована в обнаружении и удалении как можно большего количества спама».

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В интервью Затко сообщил, что решение предать огласке эту информацию является продолжением его предыдущей работы по выявлению проблем в ПО и более широких системных компании. Он был нанят в Twitter бывшим генеральным директором Джеком Дорси в конце 2020 года после крупного взлома систем Twitter. В январе этого года Параг Агравал уволил Затко. Он отказался обсуждать что-либо из произошедшего в Twitter, за исключением официальной жалобы

«Я чувствовал себя этически связанным. Это нелегкий шаг», — сказал Пейтер Затко в интервью.

Отредактированная версия 84-страничного документа была направлена ​​в комитеты Конгресса.

Скорее всего, эта информация окажет прямое влияние на судебное разбирательство между Twitter и Илоном Маском.

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Источник: washingtonpost


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