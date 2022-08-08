Илон Маск вызвал генерального директора Twitter на «публичные дебаты» по поводу ботов на платформе

Ситуация с покупкой соцсети Twitter Илоном Маском постепенно трансформируется из юридического противостояния в развлекательное шоу. После того как Twitter подала в суд на Маска в связи с его отказом покупать соцсеть за $44 млрд его адвокаты предоставили 165-страничный документ с перечнем аргументов, почему он больше не хочет заключать сделку. Но дополнительно Маск предложил обсудить ситуацию публично, чтобы разобраться в так называемой проблеме с ботами в Twitter.

«Настоящим я вызываю @paraga на публичные дебаты о доле ботов в Twitter», — заявляет Маск всем 103 млн своих подписчиков. «Пусть он докажет публике, что в Twitter ежедневно менее 5% фальшивых или спам-пользователей!»

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage. Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users! — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022

Маск сразу прикрепил твит к своему профилю, а затем устроил опрос среди своих подписчиков, верят ли они аргументу Twitter, что менее 5% активных пользователей в месяц являются «фальшивыми/спамом». Среди вариантов ответов были: «Да» с тремя смайликами роботов (подразумевая, что любой пользователь, выбравший этот вариант, также является ботом) или «Нет». На момент подготовки материала опрос уже завершён, и голоса разделились в пропорции 35,1% «Да», 64,9% «Нет».

Less than 5% of Twitter daily users are fake/spam — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022

Маловероятно, что это обращение Маска вызовет прямую реакцию со стороны Агравала или председателя Twitter Брета Тейлора, поскольку фактический спор (перед настоящим судьёй и присяжными) должен быть рассмотрен в суде всего через пару месяцев.

Источник: The Verge