Илон Маск вызвал генерального директора Twitter на «публичные дебаты» по поводу ботов на платформе

Ситуация с покупкой соцсети Twitter Илоном Маском постепенно трансформируется из юридического противостояния в развлекательное шоу. После того как Twitter подала в суд на Маска в связи с его отказом покупать соцсеть за $44 млрд его адвокаты предоставили 165-страничный документ с перечнем аргументов, почему он больше не хочет заключать сделку. Но дополнительно Маск предложил обсудить ситуацию публично, чтобы разобраться в так называемой проблеме с ботами в Twitter.

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.

Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users!

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022