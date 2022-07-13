Twitter подаёт в суд на Илона Маска в связи с его отказом покупать соцсеть за $44 млрд

Противостояние Twitter и Илона Маска переходит в судебную плоскость. 12 июля социальная сеть подала иск против самого богатого человека в мире, заявив, что он отказывается «выполнять свои обязательства» по соглашению. Тем самым Twitter пытается заставить Маска завершить сделку по покупке социально платформы за $44 млрд. Несколькими днями ранее он заявил о расторжении сделки, мотивируя свой отказ тем, что Twitter не смогла удовлетворить его запросы на информацию об активности ботов и спаме на платформе.

«Twitter предъявляет этот иск, чтобы запретить Маску дальнейший разрыв отношений, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и заставить завершить слияние, выполнив несколько невыполненных условий», — говорится в иске Twitter, который был подан в Канцелярский суд штата Делавэр, где зарегистрирована компания.

Twitter has filed a lawsuit in the Delaware Court of Chancery to hold Elon Musk accountable to his contractual obligations. — Bret Taylor (@btaylor) July 12, 2022

Председатель правления Twitter Брет Тейлор в коротком твите заявил, что иск направлен на то, чтобы «привлечь Илона Маска к ответственности».

Oh the irony lol — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022

Вскоре после того, как Twitter подал иск, Маск ответил собственным твитом, сказав: «О, ирония судьбы, лол».

В иске утверждается, что первоначально Маск изо всех сил пытался сделать неожиданное и необычайно щедрое предложение в отношении покупки Twitter. Но почти сразу он начал играть с компанией и пытаться отказаться от соглашения. После того как тенденции на рынке изменились и акции технологических компаний начали падать, Twitter утверждает, что Маск искал возможность выхода из сделки, которая сулила «существенные неблагоприятные последствия». В иске утверждается, что именно на этом этапе у Маска появился аргумент, что у Twitter есть проблема со спам-ботами. Хотя Маск не интересовался у Twitter об оценках количества спам-ботов до заключения соглашения.

«Он даже подсластил свое предложение», — говорится в иске, убрав условие осмотрительности из соглашения, которое давало бы ему доступ к закрытой информации о компании.

В иске цитируются многие собственные твиты Маска, в том числе его публичный призыв к Комиссии по ценным бумагам и биржам провести расследование, а также смайлик с какашкой, который он отправил в ответ генеральному директору Twitter Парагу Агравалу, и мемы, которые Маск опубликовал в соцсети на выходных. Жалоба Twitter включает подробности о дискуссиях между командой Маска и руководством платформы за последние несколько месяцев.

Отмечается, что Twitter предоставил Маску больше данных о ботах, чем он должен был получить по условиям соглашения, включая доступ к так называемому потоку данных твитов. Адвокат Маска, очевидно, хотел большего, запрашивая электронные письма и текстовые сообщения руководителей по этой теме. Юристы Twitter назвали этот запрос «крайне необычным».

Учитывая, что соглашение о слиянии с Маском имеет крайний срок действия 24 октября, Twitter хочет, чтобы это дело было рассмотрено до указанной даты.

Источник: The Verge