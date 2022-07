Twitter подаёт в суд на Илона Маска в связи с его отказом покупать соцсеть за $44 млрд

Противостояние Twitter и Илона Маска переходит в судебную плоскость. 12 июля социальная сеть подала иск против самого богатого человека в мире, заявив, что он отказывается «выполнять свои обязательства» по соглашению. Тем самым Twitter пытается заставить Маска завершить сделку по покупке социально платформы за $44 млрд. Несколькими днями ранее он заявил о расторжении сделки, мотивируя свой отказ тем, что Twitter не смогла удовлетворить его запросы на информацию об активности ботов и спаме на платформе.

«Twitter предъявляет этот иск, чтобы запретить Маску дальнейший разрыв отношений, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и заставить завершить слияние, выполнив несколько невыполненных условий», — говорится в иске Twitter, который был подан в Канцелярский суд штата Делавэр, где зарегистрирована компания.

Twitter has filed a lawsuit in the Delaware Court of Chancery to hold Elon Musk accountable to his contractual obligations.

— Bret Taylor (@btaylor) July 12, 2022