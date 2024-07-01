«Тихое место: День первый» заработал $98,5 млн в первый уик-энд — лучший дебют в истории франшизы

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В дебютный уик-энд апокалиптический хоррор «Тихое место: День первый» собрал $53 млн в США и $45,5 млн за рубежом, обеспечив себе глобальную кассу в $98,5 млн и звание «самой богатой» премьеры в истории франшизы.

Как отмечает Variety, сумма в $98,5 млн примечательна тем, что спинофы-приквелы обычно не приносят таких заработков, как прямые приквелы, и еще реже — превосходят их. В то же время по дебютным показателям «Тихое место: День первый» обошел оригинальный «Тихое место» (с $50 млн в премьерный уик-энд) и его продолжение «Тихое место 2» (с $48 млн, но дебютом во времена пандемии).

«Тихое место: День первый» — третий фильм франшизы, основанной Джоном Красински, и приквел лент 2018 и 2021 годов, рассказывающий о новых персонажах, которым пришлось столкнуться непосредственно с вторжением на Землю враждебной инопланетной расы. Лента также отличается тем, что Красински и его жена Эмили Блант, которая сыграла главную роль в предыдущих работах, не вернулись к франшизе. Вместо этого главные роли исполнили Люпита Нионго и Джозеф Куинн, а режиссером выступил Майкл Сарноски.

Производственный бюджет фильма составил $67 млн, поэтому дебют обеспечил ему неплохие позиции в кинотеатрах. Отзывы также оказались довольно приличными: на Rotten Tomatoes «Тихое место: День первый» критики оценили в 84%, а зрители — в 73%. С нашей рецензией можно ознакомиться по ссылке:

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