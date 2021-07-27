У застосунку «Київ Цифровий» з’явиться голосування за проєкти Громадського бюджету, підтримати ініціативи можна буде вже з 17 серпня 2021 року





Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА повідомив, що зовсім скоро у міському застосунку «Київ Цифровий» з’явиться голосування за проєкти Громадського бюджету. Вже 17 серпня 2021 розпочинається голосування за нові проєкти «Громадського бюджету Києва«, та містяни зможуть підтримувати важливі ініціативи у застосунку.

У цьому році до Громадського бюджету подали 1 429 проєктів, а місто виділило 200 мільйонів гривень на реалізацію тих, що переможуть у голосуванні. Голосувати зможуть резиденти Києва та платники податків у бюджет столиці, які досягли віку 16 років. Підтримати можна до 10 проєктів — по одному в одній тематиці.

У «Київ Цифровий» розробили зручну систему контролю голосування. За допомогою Bank ID перевірятимуть вік і місце реєстрації, а запит на підтвердження сплати податків направлятимуть у Державну податкову службу України.

Користувачі зможуть дізнатися правила голосування, підтримати обрані проєкти, зберегти перелік обраних і поділитися QR-кодом з проханням підтримати проєкт. У застосунку налаштовують систему сповіщень, що повідомлятиме про початок і завершення голосування та перемогу обранців. Громадський бюджет з’явиться в міському застосунку в серпні — до початку голосування.

Зазначимо, що «Київ Цифровий» — це застосунок, що об’єднав головні міські сервіси. Наразі користувачам вже доступні: поповнення транспортної карти, QR-квитки, оплата паркування, сплата штрафів і повернення евакуйованої автівки з QR-кодом. Зазначимо, що «Київ Цифровий» увійшов у Топ-10 безкоштовних застосунків у App Store, в нього вже понад півмільйона користувачів.

Джерело: КМДА