



Оператор мобільного зв’язку lifecell розширив покриття швидкісного мобільного інтернету на території всієї країни. Протягом серпня до 4G-мережі оператора було підключено 588 населених пунктів, де загалом проживає 341 тис. осіб. Із них 580 ― невеликі містечка та села до 5 тис. мешканців. Варто відзначити, що минулого місяця 128 тис. українців уперше отримали можливість користуватися 4G від lifecell.

Мобільний оператор продовжує аналізувати використання трафіку в своїй мережі. В серпні споживання дата-трафіку зросло на 35% на річній основі, а його використання в розрахунку на одного абонента становило 13,2 ГБ. Натомість споживання 4G-трафіку зросло на 57% на річній основі порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Піковими днями з використання мобільного інтернету в серпні стали вихідні до святкування 30-ї річниці Незалежності України, коли абоненти lifecell використали понад 2,3 петабайта трафіку на день. А ось 31 серпня була зафіксована рекордна кількість голосових дзвінків: напередодні нового навчального року абоненти lifecell разом виговорили 865 969 годин ― це майже 99 років розмов. Порівняно з серпнем 2020 року обсяг голосових дзвінків у мережі lifecell зріс на 5%.

Представники lifecell зазначили, що оператор продовжує активно працювати над подальшим розширенням покриття, яке дозволить скоротити розрив у доступі до цифрових послуг між невеликими населеними пунктами та містами. Щомісяця сотні нових населених пунктів і тисячі українців отримують доступ до послуг 4G від lifecell. Станом на сьогодні високошвидкісний інтернет від оператора доступний у понад 12,5 тис. населених пунктів України, де загалом проживає близько 28 млн осіб.

Джерело: lifecell