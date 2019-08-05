У Зеленского хотят запустить систему онлайн голосования на выборах, но начнут с онлайн опросов

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Пока Давид Арахамия стремится диджитализировать законодательную ветвь власти, другие новоизбранные депутаты тоже не сидят без дела и активно ищут сферы применения цифровых технологий. Так, по словам 6-го номера в списке партии «Слуга народа» Михаила Фёдорова, также занимающего должность советника президента, команда Владимира Зеленского работает над проектом, который позволит украинцам голосовать на выборах онлайн.

«У нас уже есть проект The Vote», — заявил он.

Но онлайн-голосования на выборах – это отдалённая перспектива. По словам Фёдорова, на первом этапе платформу будут использовать для опросов, благодаря которым президент, премьер и другие чиновники будут узнавать реальное мнение жителей страны. Хотя, напомним, в Украине уже доступны платформы для петиций, которые позволяют оценить наиболее актуальные текущие запросы общества.

Новоизбранный депутат уверяет, что проголосовать онлайн на выборах украинцы смогут уже в 2024 году.

«Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать всё, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложное техническое задание, в котором главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования», — рассказал Михаил Фёдоров.

Система идентификации голосующих в проекте The Vote реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID. Фёдоров также добавил, что первоначально для реализации возможности проведения голосований онлайн нужно «подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально».

«До президентских точно должны успеть. А опросы — возможность приучить людей всё это использовать», — пояснил Михаил Фёдоров.

Источник: «Украинская правда»