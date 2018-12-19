Uber получила разрешение на возобновление тестирования самоуправляемых автомобилей в Пенсильвании

Компания Uber получила разрешение от властей Пенсильвании на повторный запуск программы тестирования самоуправляемых автомобилей на дорогах общего пользования. Эта программа была приостановлена с марта этого года после того, как самоуправляемый автомобиль Uber сбил пешехода в Темпе, штат Аризона. Эта авария впервые в истории использования самоуправляемых автомобилей закончилась летальным исходом. И это было расценено как серьёзное препятствие для отрасли.

Департамент транспорта Пенсильвании удовлетворил запрос Uber о проведении тестирования самоуправляемых автомобилей в Питтсбурге, где находится штаб-квартира подразделения Advanced Technologies Group. Представитель Uber подтвердил, что компания получила разрешение от Департамента транспорта Пенсильвании, но отметил, что компания ещё не возобновила тестирование.

В июле Департамент транспорта Пенсильвании издал руководство по контролю за безопасностью использования высокоавтоматизированных транспортных средств. Оно предписывает компаниям, работающим с самоуправляемыми автомобилями, подавать «уведомление об испытаниях». Штат будет собирать данные каждые полгода, включая дистанцию, пройденную самоуправляемыми автомобилями на дорогах штата. Примерно в то же самое время автомобили Uber вернулись на улицы Питтсбурга, но они использовались только в ручном режиме вождения.

В ноябре Uber передала свой отчет по безопасности в Национальное управление безопасности дорожного движения США. В нём компания обязуется возобновить тестирование с двумя сотрудниками в каждом автономном транспортном средстве, включив автоматическое торможение и строго следя за поведением водителей. Компания заявила, что теперь у нее есть сторонние средства мониторинга поведения водителей в режиме реального времени. Также она установила ограничение на количество времени, которое водители могут работать в день, и улучшила процесс обучения.

Источник: The Verge