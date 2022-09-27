Uber возобновляет работу в Харькове: скидка 50%, отсутствие комиссии для водителей и 5000 бесплатных поездок для работников критической инфраструктуры

Вскоре после почти полного освобождения Харьковской области от российских оккупантов компания Uber сообщила о возобновлении работы сервиса в Харькове.

В течение первого месяца после возобновления работы Uber предлагает скидку 50% на все поездки в Харькове. Кроме того, компания не будет брать комиссию за обслуживание, поэтому 100% стоимости поездок будет поступать местным водителям.

Также Uber предоставляет городу 5000 промокодов на бесплатные поездки для работников предприятий критической инфраструктуры. Эти поездки распределят для поддержки работы работников критической инфраструктуры, государственных учреждений, волонтёров и неправительственных организаций.

В настоящее время Uber работает в 18 городах Украины, таких как Киев, Львов, Одесса, Винница, Днепр, Белая Церковь, Тернополь, Ивано-Франковск, Житомир, Черновцы, Хмельницкий, Луцк, Ровно, Кременчуг, Черкассы, Кропивницкий, Ужгород и Харьков.