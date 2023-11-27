Ubisoft дарит Assassin’s Creed Syndicate

Компания Ubisoft устроила бесплатную раздачу игры Assassin’s Creed Syndicate в своем магазине Ubisoft Store. Пользователи могут без каких-либо затрат добавить в свои аккаунты версию Assassin’s Creed Syndicate ─ Standard Edition. Обычно она продается в магазине по цене 610 грн. Возможно, таким образом Ubisoft пытается извиниться за рекламу в Assassin’s Creed Odyssey?

Assassin’s Creed Syndicate – это приключенческий боевик, вышедший в 2015 году. Он стал девятой частью в серии Assassin’s Creed. Игра рассказывает о продолжении многовековой борьбы между ассасинами и тамплиерами в викторианском Лондоне. Близнецы-ассасины Джейкоб и Иви Фрай продвигаются по тропам организованной преступности и отбирают город из-под контроля тамплиеров. Между близнецами можно переключаться для наилучшего выбора тактики.

Ubisoft будет раздавать Assassin’s Creed Syndicate до 6 декабря. Добавить игру в свою библиотеку можно по следующему адресу. Также предлагаем обзор игры в одном из наших предыдущих материалов.