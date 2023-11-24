Новини Ігри 24.11.2023 о 10:43 comment views icon

Ubisoft експериментує з рекламою всередині ігор — банер помітили в Assassin’s Creed Odyssey (оновлено)

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Юрій Орос

Автор новин

Ubisoft експериментує з рекламою всередині ігор — банер помітили в Assassin’s Creed Odyssey (оновлено)

Assassin’s Creed Odyssey тепер показує величезну спливаючу рекламу посеред ігрового процесу, всупереч тому, що на момент виходу у 2018 році це була повністю платна преміумверсія гри.

Користувач @Fab_XS_ поділився відео на X (Twitter), на якому демонструється банер з пропозицією придбати Assassin’s Creed Mirage із 20% знижкою перед екраном меню в Assassin’s Creed Odyssey, протягом 3 секунд після натиску на кнопку паузи.

За словами Fab_XS_, така реклама висвітлюється в деяких користувачів на консолях Xbox та PlayStation. Конкретно це відео записане на платформі Microsoft.

Для деяких жанрів реклама є звичним явищем, зокрема в спортивних та перегонових іграх вона завжди була присутня на стадіонах та автодромах, проте це частина сетингу, або пропонували придбати нову частину FIFA або F1 в головному меню. Проте це більше схоже на умовно-безкоштовні мобільні ігри, як Angry Birds, де треба час від часу спостерігати рекламу для переходу на наступний рівень. Втім, для консольних ігор за повний цінник — це звісно нововведення.

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UPD: після розголосу Ubisoft спробувала виправдатися, заявивши про «технічну проблему», повідомляє The Verge.

Це стало результатом технічної помилки, яку ми виправили, як тільки дізналися про проблему.

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