Ubisoft експериментує з рекламою всередині ігор — банер помітили в Assassin’s Creed Odyssey (оновлено)

Assassin’s Creed Odyssey тепер показує величезну спливаючу рекламу посеред ігрового процесу, всупереч тому, що на момент виходу у 2018 році це була повністю платна преміумверсія гри.

Користувач @Fab_XS_ поділився відео на X (Twitter), на якому демонструється банер з пропозицією придбати Assassin’s Creed Mirage із 20% знижкою перед екраном меню в Assassin’s Creed Odyssey, протягом 3 секунд після натиску на кнопку паузи.

Il semble qu'Ubisoft expérimente la publicité en jeu chez certains utilisateurs (Xbox et PS). Vous êtes au milieu de votre jeu, accédez à la pause ou à la Map et vous avez pendant 3sec. une pub pour un autre jeu qui s'affiche. Suffisant pour désinstaller ? 😅 pic.twitter.com/m5S4rEXas5 — Fab ✨ (@Fab_XS_) November 23, 2023

За словами Fab_XS_, така реклама висвітлюється в деяких користувачів на консолях Xbox та PlayStation. Конкретно це відео записане на платформі Microsoft.

Для деяких жанрів реклама є звичним явищем, зокрема в спортивних та перегонових іграх вона завжди була присутня на стадіонах та автодромах, проте це частина сетингу, або пропонували придбати нову частину FIFA або F1 в головному меню. Проте це більше схоже на умовно-безкоштовні мобільні ігри, як Angry Birds, де треба час від часу спостерігати рекламу для переходу на наступний рівень. Втім, для консольних ігор за повний цінник — це звісно нововведення.

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UPD: після розголосу Ubisoft спробувала виправдатися, заявивши про «технічну проблему», повідомляє The Verge.