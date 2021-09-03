Ubisoft показала новый трейлер PC-версии Far Cry 6 и опубликовала системные требования

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Ubisoft подогревает интерес к скорому релизу шестой части Far Cry. Компания опубликовала системные требования игры, которые должны порадовать многих пользователей, ведь проект запустится даже не на самом требовательном железе.

Минимальные требования для игры с разрешением в 1080p, частотой 30 к/с и отключенной трассировкой лучей DirectX:

CPU : AMD Ryzen 3 1200 3.1 ГГц или Intel i5-4460 3.2 ГГц

: AMD Ryzen 3 1200 3.1 ГГц или Intel i5-4460 3.2 ГГц GPU : AMD RX 460 4 ГБ или Nvidia GTX 960 4 ГБ

: AMD RX 460 4 ГБ или Nvidia GTX 960 4 ГБ RAM : 8 ГБ (двухканальный режим)

: 8 ГБ (двухканальный режим) Накопитель: 60 ГБ HDD (рекомендовано использование SSD)

Рекомендованные системные требования выглядят следующим образом:

1080p, 60 к/с, отключена трассировка лучей DirectX:

CPU : AMD Ryzen 5 3600X 3.8 ГГц или Intel i7-7700 3.6 ГГц

: AMD Ryzen 5 3600X 3.8 ГГц или Intel i7-7700 3.6 ГГц GPU : AMD RX VEGA64 8 ГБ или Nvidia GTX 1080 8 ГБ

: AMD RX VEGA64 8 ГБ или Nvidia GTX 1080 8 ГБ RAM : 16 ГБ (двухканальный режим)

: 16 ГБ (двухканальный режим) Накопитель: 60 ГБ HDD (рекомендовано использование SSD)

1440p, 60 к/с, отключена трассировка лучей DirectX

CPU : AMD Ryzen 5 3600X 3.8 ГГц или Intel i7-9700 3.6 ГГц

: AMD Ryzen 5 3600X 3.8 ГГц или Intel i7-9700 3.6 ГГц GPU : AMD RX 5700XT 8 ГБ или Nvidia RTX 2070 Super 8 ГБ

: AMD RX 5700XT 8 ГБ или Nvidia RTX 2070 Super 8 ГБ RAM : 16 ГБ (двухканальный режим)

: 16 ГБ (двухканальный режим) Накопитель: 60 ГБ HDD (рекомендовано использование SSD) + 37 ГБ для HD-текстур (опционально)

1440p, 60 к/с, включена трассировка лучей DirectX

CPU : AMD Ryzen 5 5600X 3.7 ГГц или Intel i5-10600 4.1 ГГц

: AMD Ryzen 5 5600X 3.7 ГГц или Intel i5-10600 4.1 ГГц GPU : AMD RX 6900XT 16 ГБ или Nvidia RTX 3070 8 ГБ

: AMD RX 6900XT 16 ГБ или Nvidia RTX 3070 8 ГБ RAM : 16 ГБ (двухканальный режим)

: 16 ГБ (двухканальный режим) Накопитель: 60 ГБ HDD (рекомендовано использование SSD) + 37 ГБ для HD-текстур (опционально)

4K, 30 к/с, включена трассировка лучей DirectX

CPU : AMD Ryzen 7 5800X 3.7 ГГц или Intel i7-10700K 3.8 ГГц

: AMD Ryzen 7 5800X 3.7 ГГц или Intel i7-10700K 3.8 ГГц GPU : AMD RX 6800 16 ГБ или Nvidia RTX 3080 10 ГБ

: AMD RX 6800 16 ГБ или Nvidia RTX 3080 10 ГБ RAM : 16 ГБ (двухканальный режим)

: 16 ГБ (двухканальный режим) Накопитель: 60 ГБ HDD (рекомендовано использование SSD) + 37 ГБ для HD-текстур (опционально)

PC-версия Far Cry 6 также будет поддерживать неограниченную частоту кадров, технологию AMD FidelityFX Super Resolution, предлагать настройки для широкоформатных мониторов и сетапов с несколькими мониторами, расширенные параметры, встроенный бенчмарк и прочее.

Выход Far Cry 6 намечен на 7 октября этого года.

Источник: PC Gamer