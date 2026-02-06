tradfi
Удаляйте: Nvidia советует "отменить" январский патч Windows 11, чтобы избежать артефактов и падения FPS в играх

В Nvidia советуют геймерам временно удалить январское обновление Windows 11, из-за вызванного им падения FPS и появления артефактов в играх.


Представитель Nvidia на официальном форуме GeForce отметил, что сейчас единственным способом решения проблемы является удаление обновления ОС KB5074109. Этот патч устранял 114 уязвимостей в Windows 11 и решал другие проблемы, включая разрядку батареи в системах с NPU. Однако владельцы видеокарт Nvidia были не в восторге от него. Интересно, что пока не поступало ни одного сообщения об аналогичных проблемах от пользователей AMD Radeon. 

Первые отзывы от владельцев GeForce касались проблем с производительностью. Большое количество геймеров сообщило о падении частоты кадров на 15-20 FPS. В конце месяца на форумах для владельцев видеокарт Nvidia начали появляться сообщения о нестабильности, игровых артефактах и случайных черных экранах. Сначала большинство геймеров считало, что дело в драйвере GeForce, поскольку Nvidia выпустила в январе 2 обновления (582.28 и 591.86).

Однако впоследствии пользователи стали сообщать, что удаление обновления Windows 11 KB5074109 восстановило режим нормальной работы их GPU в играх. Стоит также отметить, что это обновление оказалось проблемным для всех. В Microsoft признали, что обновление помешало корректной загрузке некоторых систем. Поэтому пользователям приходилось прибегать к восстановлению Windows для нормальной работы


Впоследствии в Microsoft выпустила ряд последующих обновлений, одно из которых — KB5074105 — исправляет проблему с черным экраном. Поскольку оно не является обязательным, его необходимо устанавливать самостоятельно. Для того чтобы удалить проблемное обновление KB5074109, необходимо зайти в «Параметры» — «Центр обновления Windows» — «Журнал обновлений». Однако снижение производительности и проблемы со стабильностью касаются не всех видеокарт GeForce.

Мы сообщали, что январское обновление Windows 11 в январе уже наделало немало хлопот для пользователей. Сначала он вызывал появление черных экранов, сбои в работе приложений и зависание Outlook. Поэтому Microsoft посоветовала удалять патч. Но после этого выяснилось, что для части систем сам процесс удаления завершается ошибкой 0x800f0905 для части систем.

ITC писал, что обновление Windows 11 KB5074109 обновление Windows 11 KB5074109 вызывает черный экран на ПК с видеокартами NVIDIA, зависание Outlook при работе с POP, а «Проводник» не учитывает настройки desktop.ini.

Источник: Tom’s Hardware

