Удаляйте: Nvidia советует "отменить" январский патч Windows 11, чтобы избежать артефактов и падения FPS в играх

В Nvidia советуют геймерам временно удалить январское обновление Windows 11, из-за вызванного им падения FPS и появления артефактов в играх.





Представитель Nvidia на официальном форуме GeForce отметил, что сейчас единственным способом решения проблемы является удаление обновления ОС KB5074109. Этот патч устранял 114 уязвимостей в Windows 11 и решал другие проблемы, включая разрядку батареи в системах с NPU. Однако владельцы видеокарт Nvidia были не в восторге от него. Интересно, что пока не поступало ни одного сообщения об аналогичных проблемах от пользователей AMD Radeon.

Первые отзывы от владельцев GeForce касались проблем с производительностью. Большое количество геймеров сообщило о падении частоты кадров на 15-20 FPS. В конце месяца на форумах для владельцев видеокарт Nvidia начали появляться сообщения о нестабильности, игровых артефактах и случайных черных экранах. Сначала большинство геймеров считало, что дело в драйвере GeForce, поскольку Nvidia выпустила в январе 2 обновления (582.28 и 591.86).

Однако впоследствии пользователи стали сообщать, что удаление обновления Windows 11 KB5074109 восстановило режим нормальной работы их GPU в играх. Стоит также отметить, что это обновление оказалось проблемным для всех. В Microsoft признали, что обновление помешало корректной загрузке некоторых систем. Поэтому пользователям приходилось прибегать к восстановлению Windows для нормальной работы





Впоследствии в Microsoft выпустила ряд последующих обновлений, одно из которых — KB5074105 — исправляет проблему с черным экраном. Поскольку оно не является обязательным, его необходимо устанавливать самостоятельно. Для того чтобы удалить проблемное обновление KB5074109, необходимо зайти в «Параметры» — «Центр обновления Windows» — «Журнал обновлений». Однако снижение производительности и проблемы со стабильностью касаются не всех видеокарт GeForce.

Мы сообщали, что январское обновление Windows 11 в январе уже наделало немало хлопот для пользователей. Сначала он вызывал появление черных экранов, сбои в работе приложений и зависание Outlook. Поэтому Microsoft посоветовала удалять патч. Но после этого выяснилось, что для части систем сам процесс удаления завершается ошибкой 0x800f0905 для части систем.

Источник: Tom’s Hardware