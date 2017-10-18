Обновлено: Uklon начал страховать пассажиров

Украинский сервис онлайн-заказа такси Uklon сообщил о заключении партнерского соглашения со страховой компанией «AXA Страхование Жизни». Как многие наверняка уже догадались, на этот шаг компания пошла ради обеспечения страховки для клиентов.

С одной стороны, этот шаг можно только поприветствовать, но с другой – для любой компании, предоставляющей услуги по перевозке людей, страховое обеспечение должно считаться само собой разумеющимся. И немного огорчает, что Uklon, начавшая работу еще в 2010 году, задумалась об этом важном вопросе только сейчас. Впрочем, у конкурентов дела обстоят не лучше.

Никаких особых подробностей касательно самой программы страхования Uklon не приводит, так что неясно, на что конкретно может рассчитывать клиент при тех или иных обстоятельствах ДТП. Uklon лишь отмечает, что теперь все пользователи сервиса Uklon вне зависимости от класса заказанной машины застрахованы на случай ДТП.

«Стоит только заказать авто через приложение или сайт Uklon — страхование автоматически начнет действовать, независимо от выбранного класса авто и других условий поездки», — отмечают в Uklon.

Напомним, что весной сервис перешел на динамическую модель ценообразования в часы пик. В настоящее время сервис Uklon работает в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове, Запорожье, Ивано-Франковске, Сумах, Полтаве, Чернигове и Тбилиси.

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Появились некоторые подробности о страховой программе. Итак, страховая сумма составляет 50 000 грн. Пользователям и партнерам сервиса не придется делать никаких взносов. Также в Uklon заверили, что внедрение страховки не повлечет за собой рост тарифов, никаких дополнительных платежей или комиссий страховка не потребует.

В Uklon заявляют, что данная инициатива — первое подобное решение на рынке онлайн-сервисов такси в Европе.