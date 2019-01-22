Украина заняла 53-е место в свежем рейтинге самых инновационных стран мира по версии Bloomberg

Накануне открытия международного экономического форума в Давосе был опубликован ежегодный рейтинг наиболее инновационных стран мира по версии Bloomberg. Этот рейтинг выходит уже седьмой год подряд. Он оценивает инновационность экономик на основании ряда критериев, таких как расходы на НИОКР по отношению к ВВП, продуктивность, процент инновационных компаний в общем числе предприятий, число научных работников на миллион жителей, добавленная стоимость производства по отношению к ВВП, процент выпускников вузов в общем числе выпускников среднеобразовательных учреждений и патентная активность.

В 2019 году Украина заняла 53-е место в рейтинге с общим баллом 48,09. Годом ранее наша страна занимала 46-ю строчку рейтинга. Как отмечают в Bloomberg, Украина и Тунис больше всего потеряли позиций – 7 и 9, соответственно. В результате, они выпали из ТОП-50 самых инновационных стран мира. По 5 позиций потеряли Швеция, Венгрия и Сербия. Отметим, в этом году в рейтинге появилось около 10 новых стран, которые отсутствовали в прошлогодней версии рейтинга. При этом 4 из них (Словения, Бразилия, Объединённые Арабские Эмираты и Аргентина) расположились в рейтинге выше Украины, и фактически вытолкали её за пределы ТОП-50.

Лидером рейтинга самых инновационных стран мира по версии Bloomberg очередной раз стала Южная Корея. Германия поднялась в рейтинге на две строчки и заняла 2-место. Аналогично, Финляндия поднялась на четыре позиции и заняла третье место. В пятёрку лидеров также вошли Швейцария и Израиль.

Отметим, изначально в рейтинге Bloomberg Innovation Index в 2019 году оценивалось более 200 стран, которым в каждой из семи категорий присваивался балл от 0 до 100. Страны, которые не представили данные по крайней мере по шести категориям, были исключены из рейтинга. В результате, общий список сократился до 95. Перед открытием форума в Давосе в Bloomberg сократили рейтинг 60 лучших стран (вместо предыдущего ТОП-50).

Ещё одной интересной особенностью нынешнего рейтинга является тот факт, что Великобритания, опустившись на одну позицию, впервые проиграла Китаю. Китай, напротив, поднялся на три строчки. Такого результата страна смогла добиться благодаря ресурсам второй по величине экономики мира и второму месту в категории патентной активности (благодаря исследованиям и разработкам компаний Huawei Technologies Co. и BOE Technology Group). В то же время Китай отстаёт от лидеров в общей производительности и концентрации исследовательского персонала.

Источник: Bloomberg