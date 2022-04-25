Украинцы создали «крипто-козацтво» — коллекцию NFT-аватаров Crypto Cossacks Club. Половину прибыли обещают пожертвовать фондам «Повернись живим» и «Фонду Сергія Притули»

Украинская IT-компания WeSoftYou сообщила о запуске Web3 инициативы под названием Crypto Cossacks Club. Это еще одна коллекция NFT-аватаров, которую создатели называют «украинским Марвелом» на основе уникального культурного кода. По словам CEO WeSoftYou Максима Петрука, главная миссия проекта — помощь Украине и продвижение ее культуры в новом цифровом мире.

В двух словах про CryptoCossacks Club

Коллекция NFT-аватаров Crypto Cossacks Club создана украинским цифровым художником и командой разработчиков программного обеспечения, которых непосредственно коснулась война. Проект призван внести свой вклад в поддержку Украины в ее сопротивлении российской агрессии и популяризацию украинского культурного кода.

«У козаков есть украинское происхождение, однако это не этническая группа, а скорее каста свободных, бесстрашных «воинов-технарей». Аватары олицетворяют свободу, мир, а также различные формы сопротивления диктатуре, навязанной российским правительством.» WeSoftYou

Всего в коллекции представлено 5000 NFT-аватаров разного уровня редкости. Каждый аватар образуется из случайной комбинации 100 различных элементов, автоматически комбинируемых и формируемых программой. 5000 рандомных комбинаций этих 100 частей и будут составлять коллекцию. Точнее — 4950, поскольку 50 аватаров создаются специально для известных инфлюэнсеров, поддерживающих Украину. Среди них Эштон Катчер, Мила Кунис, Илон Маск и украинское правительство.

Стоимость одного аватара составляет 0,15 ETH, что составляет ~ $500 + комиссия ~ $50. Запись в whitelist уже доступна через Discord. Также планируется проведение специальной раздачи 50 NFT общей стоимостью $25 тыс. — зарегистрироваться для участия в розыгрыше можно по этой ссылке. Следить за всеми обновлениями по раздачам можно с помощью страниц CryptoCossacks Club в соцсетях (Instagram, Twitter, Discord, Telegram).

Куда пойдут деньги?

Половину прибыли от продажи NFT коллекции Crypto Cossacks Club проект обещает разделить между двумя благотворительными фондами — «Повернись живим» и «Фонд Сергія Притули». Остальные 50% финансирования будут направлены на поддержку сообщества, разработку следующих коллекций и запуске инновационных продуктов Web3.

«Мы поддерживаем инициативу фонда «Повернись живим» по разминированию территорий, находившихся под российской оккупацией. Разминируем Украину вместе! Средства пойдут на закупку оборудования и инструктирование саперов. Также мы направим прибыль на гуманитарное направление «Фонда Сергія Притули». Деньги будут использованы для оказания первой медицинской помощи раненым на оккупированных территориях», Максим Петрук, генеральний директор WeSoftYou

Как пользователи могут приобрести NFT из коллекции CryptoCossacks Club?

Первый «дроп» состоится 4 мая 2022 года. Как только NFT CryptoCossacks Club станет доступным, пользователю необходимо подключить криптокошелек MetaMask к сайту CryptoCossacks Club и завершить покупку, используя криптовалюту Ethereum. Если у пользователя нет кошелька MetaMask, он может легко скачать его в AppStore или как расширение в браузере.

Планы развития

WeSoftYou не планирует ограничиваться одной коллекцией справа. В ближайших планах — ивенты для построения и развития комьюнити, релизы спинофф серий, запуск кошелька и социальной сети. Каждый участник CryptoCossacks Club получит долю в будущих проектах, а именно — 5% от прибыли из кошелька CryptoCossacks, спинофф коллекций, CryptoCossacks Real Estate и других проектов будут ежеквартально делиться между всеми владельцами NFT. Для получения вознаграждения есть одно условие — владельцы должны быть в клубе CryptoCossacks не менее месяца и быть активными участниками сообщества.

26 апреля состоится первый онлайн-ивент сообщества CryptoCossacks Club в Metaverse от Party.Space. На мероприятии организаторы представляют первую коллекцию, поделятся дальнейшими планами развития сообщества и погружения в технологию Web3. Мероприятие будет проходить в метапространстве, содержащем лаунж-зону, галерею NFT, музыкальную зону и многое другое. Пользователи могут взаимодействовать с виртуальными объектами и друг с другом в режиме реального времени. Билеты на мероприятие доступны здесь.