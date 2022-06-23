Украинская платформа «Прозорро.Продажи» получила премию ООН как лучший публичный сервис

Организация Объединенных Наций (ООН) отметила Украину престижной премией в сфере публичной службы — UN Public Service Awards. Это ежегодная награда, которая с 2003 года отмечает передовой опыт в сфере государственного управления и предоставления публичных сервисов. Победители премии 2022 года были объявлены в День государственной службы ООН.

В конкурсе на получение этой награды Украину представляло государственное предприятие «Прозорро.Продажи». Оно администрирует государственную электронную торговую систему, в которой проходят онлайн-аукционы по продаже и сдаче в аренду активов. Государственная электронная торговая система «Прозорро.Продажи» признана лучшей среди 350 проектов из 58 стран мира.

Государственная электронная торговая система «Прозорро.Продажи» гарантирует безопасность электронных аукционов, невозможность вмешательства в их ход и равный доступ каждого участника к участию в торгах.

Отмечается, что награду UN Public Service Awards получают лучшие институции и государственные учреждения, внедряющие самые действенные подходы в сфере управления, обеспечивающие повышение эффективности работы правительства. Украина впервые получила такую ​​награду.