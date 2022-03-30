Украинские разработчики создали сайт, показывающий продолжительность сирен по областям и другую печальную аналитику военного времени

Неделю назад мы рассказывали о созданных украинскими разработчиками онлайн-картах для отслеживания воздушных тревог одновременно во всех областях. Проект SirensTodayслужит отличным дополнением к этим картам. Это сайт, показывающий общую продолжительность сирен по областям и другую аналитику просто и удобно — на графиках.

SirensToday создали украинские разработчики — Дмитрий Красноухов та Марко Иванык. Сайт нацелен на западную аудиторию и доступен только на английском языке. Цель проекта — показать миру масштабы страданий украинцев от российской войны и собрать дополнительные средства для ВСУ (на сайте есть ссылки на БФ «Повернись живим»‎).

«россия постоянно атакует украинские города с воздуха. Людям приходится прятаться в подвалах, иногда часами подряд. Сирены воздушной тревоги предупреждают украинцев о вероятном нападении противника с воздуха и призывают оставаться в укрытиях для их безопасности. Мы собираем данные в режиме реального времени, чтобы наглядно показать масштабы страданий» Из обращения создателей SirensToday

Кроме точных данных по общей продолжительности сирен по отдельным областям на сайте SirensToday также собрана другая печальная аналитика — общее количество сирен, прозвучавших с начала полномасштабной войны, время, проведенное украинцами в убежищах за последние сутки и в целом с начала войны, а также количество людей, которым пришлось прятаться из-за ракетных ударов.