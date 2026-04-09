У "Бриджертонов" — свежее лицо: 5 сезон пополнился новыми актерами и неожиданностью в сюжете

Шадрін Андрій

У "Бріджертона" — свіже обличчя: 5 сезон поповнився новими акторами і несподіванкою у сюжеті

«Бриджертоны» добавили 3-х новых актеров в каст 5-го сезона драмы эпохи Регентства от Шонды Раймс. Сезон сосредоточится на любовной истории Франчески Бриджертон (Ханна Додд) и Майкелы Стерлинг (Масали Бадуза), а среди новых персонажей — взрослый сын лорда Маркуса Андерсона (Дэниел Фрэнсис).


Актер сериала «Песочный человек» Тега Александер сыграет Кристофера Андерсона. Согласно описанию персонажа, это:

«Казанова эпохи Регентства, способный дать фору холостякам Бриджертона. Однако за его игривым фасадом скрывается поток сомнений в себе, грозящий его разрушить. Сын лорда Андерсона так или иначе оставит свой след в светском обществе…»

Актриса сериала «Карнавальный ряд» Жаклин Боутсвейн получила роль Хелен Стерлинг. В соответствии с описанием персонажа:

«Она является матерью Майкелы и настоящим источником ее духа. Как любая мама, она стремится направлять — и время от времени подталкивать — дочь сквозь лондонский светский сезон с одинаковыми мерами живости и строгой любви».

Актриса сериала «Мобленд» Джемма Найт Джонс присоединится к 5 сезону «Бриджертон» в роли леди Элизабет Эшворт — «давней подруги Майкелы, которая является ее доверенным лицом и проводником в лондонском мире».


«Под игривым шармом Элизабет скрывается заземленный реалист, хорошо знакомый с негласными правилами общества», — по словам Netflix.

В прошлом месяце Netflix показал первый тизер 5 сезона сериала, основанного на романах Джулии Куинн о личной жизни восьми сиблингов из семьи Бриджертон, и объявил о начале съемок в Великобритании. Сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Тогда же стало известно, что главной парой станут Франческа Бриджертон (Ханна Додд) и Майкела Стерлинг (Масали Бадуза). Официальное описание сюжета пятого сезона «Бриджертон» рассказывает:

«Пятый сезон «Бриджертон» сосредотачивается на интровертной средней дочери Франчески (Ханна Додд). Через два года после потери любимого мужа Джона Фран решает снова выйти на брачный рынок из практических соображений. Но когда двоюродный брат Джона Майкела (Масали Бадуза) возвращается в Лондон, чтобы заняться поместьем Килмартин, запутанные чувства Фран заставят ее поставить под сомнение: придерживаться прагматических намерений или прислушиваться к внутренним страстям».

4 сезон «Бриджертон», выпущенный двумя частями на Netflix между январем и февралем, сосредоточился на любовной истории Бенедикта Бриджертона (Люк Томпсон) и Сохи Бек (Йерин Га). В мае 2025 года Netflix возобновил «Бриджертон» на пятый и шестой сезоны, однако осторожно воздержался от раскрытия того, кому из сиблингов Бриджертона будет посвящен каждый из этих сезонов.

Хотя главная героиня 5 сезона официально не была названа до 24 марта, на нее намекали в течение всего показа четвертого сезона — Франческа выглядела наиболее вероятной кандидаткой, несмотря на то, что Элоиза (Клодия Джесси) является следующей претенденткой в соответствии с книжным каноном.

Новичок «Бриджертона» 5 сезона — Тега Александер / Image: Variety

После 5 сезона среди сиблингов Бриджертонов, чьи любовные истории еще ждут экранизации, останутся Элоиза Бриджертон, Грегори (Уилл Тилстон) и Гиацинта (Флоренс Хант).

5 сезон станет первым в истории «Бриджертонов», где центральная романтическая линия разворачивается между двумя женщинами. Шоураннер Джесс Браунелл подчеркнула, что авторы сознательно стремились сделать квир-отношения главным сюжетом, а не побочной линией.

«Это ощущается как нечто новаторское. Очевидно, существует немало замечательных сериалов, которые показывали квир-любовь. Мы отнюдь не первые. Но сделать целый сезон «Бриджертон» о сапфических отношениях — это огромно», — высказалась Браунелл.

По ее словам, сезон будет построен на темах тоски, горя и идентичности — с той же роскошной эстетикой, что и предыдущие части сериала. Персонаж Майкелы при этом является гендерно переосмысленной версией Майкла Стерлинга из романа Джулии Куин «Когда он был нечестивым» — шестой книги серии.

Премьера пятого сезона пока не объявлена: съемки стартовали в марте 2026 года, а типичный производственный цикл сериала составляет от 18 до 24 месяцев, что ориентировочно указывает на выход в конце 2027-го или в начале 2028 года.

Источник: Variety

