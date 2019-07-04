Украинский стартап D3Ds Lab вышел на Kickstarter с проектом высокоточного ювелирного 3D сканера





Стартап D3Ds Lab, созданный украинскими учёными, запустил новую кампанию на краудфандинговой платформе Kickstarter. Команда собирает средства на выпуск нового специализированного 3D сканера для ювелирных изделий.

Данный сканер использует технологию LED-линий, благодаря чему можно значительно удешевить производство, сохраняя высокую точность сканирования. Технология не требует дорогих проекторов и камер, математические вычисления и специальные алгоритмы позволят ювелирам получить высокоточную 3D-модель. Устройство также может использоваться и в сфере стоматологии. С его помощью можно создавать модели зубов, а затем использовать их для изготовления зубных протезов.

Новый сканер D3D-s от украинских учёных сочетает в себе недорогой светодиодный проектор, который излучает только одну линию и имеет шесть направлений движения. Также в устройстве применяется 5-мегапиксельная камера, которая обеспечивает высокую точность захвата изображений. Благодаря комбинации этих компонентов удалось достичь высокого качества в работе, обойти конкурирующие решения и обеспечить приемлемую стоимость устройства. Ювелирный сканер D3D-s оценивается в $4000 для бекеров на Kickstarter, в то время как цены существующие подобные устройства начинаются с отметки $15 тыс., но при этом уступают в характеристиках украинской разработке. В частности, помимо более высокого разрешения камеры, устройство обладает и более высокой точностью. Вертикальная точность D3D-s достигает 0,010 мм, а горизонтальная точность – до 0,015 мм. Разрешение движения D3D – 0,000625 мм. Это более чем в 84 раза превышает разрешение проекционных сканеров.

Компания использует электронику, разработанную специально для этого сканера. Четырехслойная плата эффективно распределяет тепло, а электромотор под управлением микроконтроллера способен плавно ускоряться и замедляться. Процесс сканирования полностью автоматизирован и занимает около 7 минут. Пользователю нужно лишь указать размер и нажать кнопку. После сканирования формируется файл STL, который можно открыть в любой совместимой программе.

Кампания на Kickstarter продлится до конца месяца. На текущий момент собрано немногим более $13,6 тыс. при целевой сумме $15,3 тыс.

Напомним, в прошлом году этот стартап уже выходил на Kickstarter с проектом настольного 3D сканера D3Ds. Кампания завершилась успешно, стартап выполнил свои обязательства перед бекерами и даже выпустила немного улучшенную версию сканера по сравнению с заявленными параметрами.