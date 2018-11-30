NASA отобрало девять компаний, которые помогут США вернуться на Луну. Среди них – Firefly Aerospace с собственником украинцем и офисом в Днепре

Американское аэрокосмическое агентство начинает потихоньку переходить к реализации своего амбициозного многолетнего плана по возобновлению пилотируемых миссий на наш естественный спутник. Но, как всегда в таких случаях, подобного рода масштабным проектам предшествуют подготовительные и промежуточные роботизированные миссии. И вчера NASA объявило о запуске программы под названием CLPS (Commercial Lunar Payload Services). По своей сути инициатива очень схожа с уже хорошо знакомой нам Commercial Crew Program, просто цели здесь другие. Новая, как явствует из названия, должна стимулировать развитие посадочных аппаратов и коммерческих сервисов по доставке грузов на Луну. Причем первая миссия с отправкой небольшого посадочного аппарата на Луну может состояться уже в следующем году.

Программа NASA CLPS рассчитана на 10 лет, ее общий бюджет – не более $2,6 млрд. Но это пока, поскольку в случае успеха программу расширят, а бюджет – увеличат. Сейчас в рамках первой фазы NASA предварительно отобрала девять компаний, которые смогут претендовать на правительственные контракты по доставке грузов на лунную поверхность. В будущем NASA может помочь одной или нескольким компаниям, выделив дополнительное финансирование на разработку собственных технологий, но пока эту возможность только обсуждается. Сейчас говорится о том, что разрабатываемые участниками программы CLPS аппараты должны нести научные приборы массой не меньше 10 килограммов.

Говоря о списке финалистов, NASA не предоставляет каких-либо деталей касательно того, как проходил отбор. Вот сам список:

Astrobotic Technology;

Deep Space Systems;

Draper;

Firefly Aerospace;

Intuitive Machines,

Lockheed Martin;

Masten Space Systems,

Moon Express;

Orbit Beyond.

Как видим, в нем есть только одно громкое имя – это Lockheed Martin, тогда как остальные восемь – это малоизвестные, но перспективные аэрокосмические стартапы. Некоторые из них (Astrobotic Technology и Moon Express) – бывшие участники многострадального конкурса Google Lunar X Prize, завершившегося в начале этого года без победителя.

Предвосхищая вопрос касательно отсутствия в списке SpaceX и Blue Origin, видимо, в нынешнем виде CLPS для них особого коммерческого интереса не представляет. Но наш интерес и гордость в этом списке вызывает другое имя – Firefly Aerospace.

Напомним, еще в 2014 году Firefly Aerospace, которая тогда называлась FireFly Space Systems, дебютировала с весьма многообещающим проектом легкой многоразовой ракеты-носителя Firefly Alpha на метане. Но, как это часто бывает, проект столкнулся с финансовыми трудностями и в 2017 году основателям пришлось выставить активы и интеллектуальную собственность FireFly Space Systems на продажу. Покупатель нашелся очень быстро, им выступил украинский предприниматель Максим Поляков, а точнее его компания EOS Launcher. Сумма сделки составила $75 млн. После слияния с EOS Launcher FireFly Space Systems была переименована Firefly Aerospace.

В мае этого года Firefly Aerospace открыла в Днепре научно-исследовательский центр, оснащенный самым большим в нашей стране промышленным 3D-принтером для высококачественной печати металлом. Сейчас там работает 120 человек. Также у компании есть офисы в Вашингтоне и Токио.

У Firefly Aerospace есть допуск к использованию стартовой площадки SLC-2W на авиабазе Ванденберг и в третьем квартале 2019 года должен состояться первый тестовый запуск ракеты Firefly Alpha, а к концу 2021 году компания рассчитывает выйти на два запуска в месяц.

Отметим, что некоторые компании для повышения своих шансов на успех объединились с другими стартапами. Так, Moon Express, о которой мы писали в наших предыдущих новостях, выступает в партнерстве со Sierra Nevada, Paragon Space Development, Odyssey Space Research и NanoRacks, а Orbit Beyond выступает вместе с TeamIndus, Advanced Space, Honeybee Robotics, Ceres Robotics и Apollo Fusion.

В NASA рассчитывают, что эти роботизированные миссии по программе CLPS помогут подготовить почву к возвращению человека на Луну и дальнейше колонизации Марса. Ну и как тут не вспомнить про более ранние планы NASA использовать Луну как плацдарм для будущих миссий по освоению космоса.

Источник: NASA