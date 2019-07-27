«Укравтодор» запустит онлайн-карту для отслеживания состояния дорог





«Укравтодор» анонсировал создание онлайн-инструментов для отслеживания состояния дорожного покрытия и ремонта дорог. По мнению экспертов, это поможет уменьшить влияние человеческого фактора и увеличить прозрачность процессов, связанных с улучшением состояния дорог в Украине.

«Без информационных технологий мы не сможем быстро двигаться дальше в процессе реформирования и в повышении качества эксплуатации и строительства дорог. Наша задача максимально упростить все процессы на пути к положительному результату», — отметил Вадим Горюшко, директор Государственного предприятия дорожной связи, информационного обеспечения и автоматики «Укрдорсвязи», котороеи будет администрировать геоинформационную систему.

«Укравтодор» запустил геоинформационную систему, которая будет наполняться информацией о дорожном покрытие и автоматически определять нужен ли ремонт дороги, сколько он может стоить, какая стадия ремонта дорожного покрытия и кто выполняет работы. Соответствующую онлайн-карту планируется представить 24 августа 2019 года. Кроме этого, планируется создать карту дорог, которая будет показывать состояние проезда и дорожные работы на том или ином отрезке дороги в зимний период.

Источник: Facebook