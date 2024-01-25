Украина в этом году начнет строительство четырех новых ядерных реакторов – министр энергетики Галущенко

Летом или осенью этого года Украина намерена начать строительство четырех новых атомных реакторов, поскольку страна стремится компенсировать энергетические мощности, утраченные из-за войны с россией. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Два энергоблока, включающие реакторы и сопутствующее оборудование, будут основаны на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии. Для возведения двух других энергоблоков будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse. Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС.

«Я думаю (мы начнем строительство) летом-осенью», — сказал Галущенко. «Нам нужны сосуды», — добавил он, имея в виду корпуса реакторов, работающие под давлением, которые придется импортировать. «Мы хотим построить третий и четвертый блоки прямо сейчас».

Строительство третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС началось в 1980-х годах, но было заморожено. С момента провозглашения независимости в 1991 году Украина построила 3 новых ядерных реактора – по одному на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС.

На сегодня 3 атомные электростанции на подконтрольной территории производят более 55% потребностей страны в электроэнергии. Однако страна нуждается в дополнительных генерирующих мощностях, чтобы компенсировать потерю Запорожской АЭС – крупнейшей атомной электростанции в Европе. россия захватила электростанцию в самом начале полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года. Сейчас 6 ее ядерных реакторов простаивают.

«3-м и 4-м (Хмельницкими энергоблоками) мы хотим компенсировать Запорожье, и сейчас ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами о двух реакторах, которые хотим забрать», — сказал Галущенко.

Если оперативно получить корпуса реакторов, то примерно через 2,5 года можно завершить работы по третьему энергоблоку.

Параллельно со строительством энергоблоков ВВЭР-1000 советской эпохи Украина хочет начать подготовительные строительные работы для размещения двух современных западных энергоблоков AP-1000. Их также планируется построить в рамках Хмельницкой АЭС. Однако еще нужно принять необходимые законодательные акты в ВРУ.

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В декабре энергетическая компания «Энергоатом» и Westinghouse подписали соглашение о закупке оборудования для пятого энергоблока Хмельницкой АЭС на сумму $437,5 млн.

Источник: reuters

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