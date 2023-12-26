Оновлено: «Енергоатом» купує у Westinghouse обладнання АР1000 для 5-го блоку ХАЕС за 16,4 млрд грн. До тендеру є питання

Оновлено [26 грудня 18:21]: «Енергоатом» закупить обладнання для будівництва нового енергоблока Хмельницької АЕС в американської Westinghouse за $437,5 млн (близько 16,4 млрд грн), йдеться у тендері, опублікованому на сайті Prozorro. Обладнання для впровадження ядерної установки, за умовами угоди, має бути відвантажене не пізніше 30 листопада 2027 року. Водночас сама угода, маршрутний лист і переддоговірне листування мають гриф «Комерційна таємниця».

Коментуючи підписання угоди «Енергоатому» з Westinghouse, екс-членкіня Колегії Держатомрегулювання України Ольга Кошарна зауважила, що техніко-економічного обґрунтування проєкту АР-1000 на ХАЕС досі немає, тож жодних законодавчих підстав купувати обладнання зараз немає.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк зранку 26 грудня розповів, що разом з однопартійцями з Голосу зареєстрував заяву у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) на Президента «Енергоатом» Петра Котіна. За основу для нього взяли нещодавнє резонансне розслідування «Схем», як теща керівника цього держпідприємства придбала елітну нерухомість та землю під Києвом під час війни за 7 млн грн (без офіційно підтверджених доходів), і додаткову інформацію.

Оригінальний текст від 18 грудня: Ренесанс ядерної енергетики: Україна законтрактувала у Westinghouse обладнання АР1000 для 5-го блоку ХАЕС

Держпідприємство «Енергоатом» відзвітувало про підписання угоди з Westinghouse про закупівлю обладнання АР1000 для енергоблока №5 на Хмельницькій АЕС. Угоду підписали 17 грудня в Міненерго за участю міністра енергетики України Германа Галущенка президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман.

Ми торкалися майбутнього атомної енергетики України у нещодавній статті про міні-АЕС та перспективи їхньої появи в Україні. Ця новина — маленьке, але дуже важливе оновлення у продовження однієї з найактуальніших тем сучасності.

Як пригадуєте, невдовзі в Україні має початися будівництво реакторів щонайменше чотирьох різних типів, і ще у січні Герман Галущенко розповідав, що будівництво реакторів АР1000 від Westinghouse має завершити співробітництво України із рф у сфері атомної енергетики. Ця угода — ще один крок для досягнення цієї мети у процесі, який фактично стартував ще у 2021 році під час візиту до США Володимира Зеленського.

«Вважаю це епохальною подією у розвитку вітчизняної атомної енергетики. Це буде перший в історії не радянський (за походженням) енергоблок, який збудує Енергоатом в Україні. Він матиме потужність понад 1100 МВт з безпечним та надійним ядерним реактором покоління ІІІ+» Петро Котін, президент ДП “НАЕК “Енергоатом”

В «Енергоатомі» зазначають, що обладнання вже виготовлене і наразі перебуває у США, а будівельні роботи на майданчику Хмельницької АЕС почнуться відразу після ухвалення Верховною Радою України закону про будівництво енергоблоків за технологією АР1000. Також команда «Енергоатому» вже підготувала проєкт техніко-економічного обґрунтування.

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За попередніми оцінками, загальна вартість будівництва нового енергоблоку №5 на Хмельницькій АЕС, яке забезпечить до 9 тисяч нових робочих місць, складе близько $5 млрд. Фінансування здійснюватиметься коштом власних коштів «Енергоатому» і залученого кредитування U.S. Exim Bank.

Зараз лише п’ять блоків АР1000 експлуатуються у світі, зокрема в США та Китаї, ще п’ять — майже готові до пуску. Загалом, відповідно до рішень Кабміну й укладених між ДП «НАЕК Енергоатом» та Westinghouse Electric Company меморандумів, в Україні планується збудувати 9 енергоблоків за технологією АР1000. Перші два — якраз на майданчику Хмельницької АЕС.

Залишається пригадати про дуже амбітний спільний план провідних західних країн потроїти ядерні потужності до 2050 року — будівництво нових АЕС неминуче призведе до кратного збільшення обсягів як відпрацьованого палива, так і радіоактивних відходів, але це вже інша історія. І точно краще, ніж жити у нафтогазовій залежності від арабських шейхів та російських терористів.