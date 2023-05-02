Видео: Украинская армия использует Steam Deck для дистанционного управления пулеметной башней «Шабля»

На Facebook-странице «ТРО Медіа» появилось сообщение, в котором говорится об автоматизированном дистанционно-управляемом огневом комплексе «Шабля». Он может устанавливаться стационарно на недвижимые объекты или на спецтранспорт.

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Другими словами, это пулемет, которым можно управлять дистанционно, когда он стоит или перевозится на автомобиле. Дистанционное управление комплексом осуществляется посредством пульта управления, камеры и монитора. Система позволяет вести бой, находясь на расстоянии до 500 метров от установки, тем самым сохраняя жизнь оператора.

Самое интересное в этом случае – сам пульт дистанционного управления комплексом «Шабля». На одной из фотографий в руках бойца видна портативная игровая консоль Steam Deck, которая используется как устройство управления оружием. Изображение с камеры комплекса выводится на экран консоли. Судя по всему, удаленно стрелять из пулемета также можно с помощью Steam Deck, нажимая на кнопки.

Как отмечают авторы разработки, на платформу можно устанавливать разнообразное легкое противопехотное или противотанковое оружие, например пулемет Калашникова. Комплекс «Шабля» можно устанавливать стационарно на блокпостах или в зонах проведения боевых действий. В том числе, с помощью комплекса можно сбивать летящие на небольшой высоте вражеские БПЛА.

Вряд ли Valve будет в восторге от использования Steam Deck в качестве элемента оружия. Однако компания мало что может сделать, чтобы остановить это, поскольку аппаратная платформа Deck достаточно открыта, когда дело касается запуска программного обеспечения.