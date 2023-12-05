Украинские айтишники предпочитают геймдев и Military-tech, но больше всего хейтят гемблинг и 18+ — исследование ITExpert

Рекрутинговое агентство ITExpert провело исследование о том, где хотят и не хотят работать айтишники в Украине. Всего в исследовании приняло участие 228 специалистов. Из них разработчиков — 45,2%, QA специалистов — 14,9%, Team Lead/Tech Lead — 14%, HR/рекрутеров — 6,6%, PM/PO — 4,4%, DevOps Engineer’ов — 3,9%, а также специалистов на других позициях – 11%. Один специалист мог выбрать несколько доменов, ведь продукты могут охватывать сразу несколько сфер.

Наиболее популярными тематиками проектов для украинских айтишников выглядят следующим образом:

GameDev – сфера разработки игр.

MilitaryTech – направление разработки военных технологических продуктов, создающих дроны, специальные ERP системы и другие продукты для военных нужд.

Ecommerce – разработка продуктов для электронной коммерции, например, маркетплейсов.

Fintech – сфера финансовых технологий, которая включает: электронные деньги и кошельки, брокерские онлайн-услуги, кредиты и микрокредиты, инвестирование, трейдинг, Forex и другие продукты (банковская сфера вынесена в отдельное направление).

Data Science – продукты в направлении сбора, обработки и представления данных. Относится к разработкам в Big Data, AR/VR, Computer Vision, NLP, Deep Learning, чаще всего охватывает и понятия искусственного интеллекта.

В топ-10 также вошли: IoT, Healthcare, EdTech, Travels и Blockchain. А 4,8% айтишников не предпочитают ни одного направления. 37,8% айтишников сейчас работают в домене, который был отмечен как желаемый.

Для разработчиков и DevOps Engineer топ-1 стал MilitaryTech, для QA-специалистов – это Ecommerce, а для Team Lead/Tech Lead – Fintech. Больше всего в GameDev хотят работать специалисты из этой же сферы (23,7%), Ecommerce (13,2%) и B2B-продуктов (10,5%). О MilitaryTech чаще всего мечтают айтишники из Ecommerce (23,5%) и Fintech (8,8%). В Ecommerce хотели бы работать специалисты того же домена (48,8%) и B2B-решений (9,8%).

Вместе с тем есть некоторые сферы, в которых айтишники не очень хотят работать. Наименее привлекательными сферами разработки оказались:

Gambling (продукты в сфере азартных игр),

Adult (18+ контент),

Blockchain (криптовалюты, NFT маркетплейсы, Crypto-трейдинг в целом, De-fi и т.д.),

Banking,

GameDev.

В антирейтинг также вошли FinTech, B2G (услуги для государственных органов, муниципальные услуги и т.п.), Ecommerce, Logistics & Retail, Insurance. 12,3% специалистов отметили, что не имеют сфер, где бы ни хотели работать. 6,6% айтишников уже трудоустроены в доменах, где бы не хотели продолжать карьеру.

В общем, рейтинг по типам компаний среди IT-кандидатов выглядит следующим образом:

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продуктовая – 57,9% респондентов,

аутсорс – 9,2% респондентов,

аутстаф – 4,8% респондентов,

стартап – 6,6% респондентов,

нет разницы – 21,5% респондентов.

Абсолютное большинство респондентов (75,7%), работающих в продуктах, отмечают именно этот тип работодателей как свой любимый.

Большинство респондентов работают в продуктовых компаниях (45,2%). Меньше – в аутсорсах (27,6%) и аутстафе (11,4%). В стартапах трудоустроено 9,6% специалистов. Другой тип компании отметили 6,1% айтишников.

Наиболее популярные текущие домены/тематики проектов среди айтишников: Ecommerce (17,5%), B2B solutions (14,5%) и Fintech (11,4%).