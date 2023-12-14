Украинский IT-экспорт в этом году составит около $7 млрд ─ Это будет первое сокращение за время независимости

Украинская IT-отрасль является одним из основных локомотивов украинской экономики во время войны. Об этом свидетельствуют результаты исследования IT Research Ukraine 2023, в котором приняло участие более 7 тыс. технических специалистов и более 400 компаний из всех областей Украины. Расскажем о самых интересных результатах исследования.

Несмотря на войну, украинская IT-отрасль продолжает развиваться. За последний год количество специалистов в этой сфере выросло на 6% и достигло 307,6 тыс. Из них 242 тыс. живут и работают в Украине. Вместе с тем количество украинских специалистов за рубежом увеличилось на 20% и достигло 65 тыс. Более 14% специалистов планируют легализоваться за границей.

Украинские IT-компании продолжают развиваться. 36% опрошенных СЕО планируют открывать новые офисы в ближайший год. Из них 28% хотят открыть представительства за границей. Самый популярный выбор новой локации – Польша.

Средняя зарплата в IT в Украине составляет $2630, что на $270 больше, чем в 2022 году. У 44% специалистов выросли доходы. В то же время снижение доходов ощутил каждый десятый специалист отрасли. Больше всего специалистов ─ в возрастной категории от 26 до 35 лет, треть специалистов ─ женщины.

Подавляющее большинство специалистов – 93,6% или более 213 тыс. – направляют часть своих доходов на благотворительность. Это на 4,6% больше, чем в прошлом году. В среднем донатят десятую часть дохода, равную около $264. Около 5% специалистов встали на защиту Украины от российской агрессии.

Доля IT в ВВП Украины составляет 4,9%. В 2023 году прогнозируемый оборот IT-отрасли будет составлять $8 млрд, что на 0,45% больше, чем в прошлом году. В то же время прогнозируемый объем экспорта IT-услуг немного снизится и составит $6,7-7,1 млрд (против $7,35 млрд в 2022 году). Так что 2023 год станет первым за годы независимости Украины, когда технологическая индустрия не покажет рост по сравнению с прошлым годом.